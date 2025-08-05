НОВОСТИОбщество

130 российских малых городов могут исчезнуть

Это произойдет из-за сокращения численности населения

05 августа 2025, 14:26, ИА Амител

Город / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Согласно новому исследованию РАНХиГС, почти 130 малых городов России находятся под угрозой полного исчезновения, сообщают "Известия".

В этих населенных пунктах с общей численностью населения 3,4 млн человек за последнее десятилетие зафиксировано снижение на 314 тысяч жителей.

Основными причинами депопуляции эксперты называют три взаимосвязанных фактора: устойчивое сокращение численности населения, снижение уровня занятости и уменьшение количества предприятий малого и среднего бизнеса.

«Наиболее критическая ситуация сложилась в северных промышленных городах, специализирующихся на угледобыче, металлургии и лесопереработке, а также в периферийных населенных пунктах депрессивных регионов. Процесс постепенного "сжатия" малых городов может растянуться на несколько поколений, формируя устойчивую тенденцию к вымиранию», – отмечают исследователи.

Однако, по мнению Степана Земцова, заведующего лабораторией исследований экономики развития Президентской академии, эти процессы не носят фатального характера. Эксперт подчеркивает, что при появлении новых экономических стимулов, таких как изменение логистических маршрутов, создание промышленных и агропромышленных кластеров, малые города могут восстановить утраченные социально-экономические функции и вернуться к устойчивому развитию.

Ранее экс-премьер Степашин заявил, что численность населения РФ должна составлять 400 млн.

население

Комментарии 7

холмс
холмс

14:48:45 05-08-2025

да не не исчезнут - пол европы в кандалах туда можно отправить работать на благо страны
и макрона с кайлом и урсулу фон барон и прочих русофобов
а в европы поселить достойных людей
а оно так и будет поверьте

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:01 05-08-2025

холмс (14:48:45 05-08-2025) да не не исчезнут - пол европы в кандалах туда можно отправи... Холмс, вы гоните. Сначала вы курите. А потом гоните.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

17:34:22 06-08-2025

Гость (15:34:01 05-08-2025) Холмс, вы гоните. Сначала вы курите. А потом гоните. ... Там все серьезнее. Ватсон приносит что-то потяжелее

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:34 05-08-2025

Лимиту всю на родину.
Пока не нарожают там замены

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:50 05-08-2025

Социализм — новый завод за год.
Капитализм — очередной торговый рай для богачей каждый месяц.

Социализм — рабочий это хозяин страны.
Капитализм — рабочий это крепостной банка и раб микрозаймов.

Социализм строил будущее.
Капитализм торгует вашим настоящим.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:35 05-08-2025

Капитализм - зло!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:28:07 06-08-2025

Капитализм ,конечно,тоже разный.Есть ведь страны и с хорошим уровнем жизни и развития.Ну а у нас закономерный итог проводимой политики.

  1 Нравится
Ответить
