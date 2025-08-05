130 российских малых городов могут исчезнуть
Это произойдет из-за сокращения численности населения
05 августа 2025, 14:26, ИА Амител
Согласно новому исследованию РАНХиГС, почти 130 малых городов России находятся под угрозой полного исчезновения, сообщают "Известия".
В этих населенных пунктах с общей численностью населения 3,4 млн человек за последнее десятилетие зафиксировано снижение на 314 тысяч жителей.
Основными причинами депопуляции эксперты называют три взаимосвязанных фактора: устойчивое сокращение численности населения, снижение уровня занятости и уменьшение количества предприятий малого и среднего бизнеса.
«Наиболее критическая ситуация сложилась в северных промышленных городах, специализирующихся на угледобыче, металлургии и лесопереработке, а также в периферийных населенных пунктах депрессивных регионов. Процесс постепенного "сжатия" малых городов может растянуться на несколько поколений, формируя устойчивую тенденцию к вымиранию», – отмечают исследователи.
Однако, по мнению Степана Земцова, заведующего лабораторией исследований экономики развития Президентской академии, эти процессы не носят фатального характера. Эксперт подчеркивает, что при появлении новых экономических стимулов, таких как изменение логистических маршрутов, создание промышленных и агропромышленных кластеров, малые города могут восстановить утраченные социально-экономические функции и вернуться к устойчивому развитию.
Ранее экс-премьер Степашин заявил, что численность населения РФ должна составлять 400 млн.
14:48:45 05-08-2025
да не не исчезнут - пол европы в кандалах туда можно отправить работать на благо страны
и макрона с кайлом и урсулу фон барон и прочих русофобов
а в европы поселить достойных людей
а оно так и будет поверьте
15:34:01 05-08-2025
холмс (14:48:45 05-08-2025) да не не исчезнут - пол европы в кандалах туда можно отправи... Холмс, вы гоните. Сначала вы курите. А потом гоните.
17:34:22 06-08-2025
Гость (15:34:01 05-08-2025) Холмс, вы гоните. Сначала вы курите. А потом гоните. ... Там все серьезнее. Ватсон приносит что-то потяжелее
16:27:34 05-08-2025
Лимиту всю на родину.
Пока не нарожают там замены
16:46:50 05-08-2025
Социализм — новый завод за год.
Капитализм — очередной торговый рай для богачей каждый месяц.
Социализм — рабочий это хозяин страны.
Капитализм — рабочий это крепостной банка и раб микрозаймов.
Социализм строил будущее.
Капитализм торгует вашим настоящим.
22:33:35 05-08-2025
Капитализм - зло!
08:28:07 06-08-2025
Капитализм ,конечно,тоже разный.Есть ведь страны и с хорошим уровнем жизни и развития.Ну а у нас закономерный итог проводимой политики.