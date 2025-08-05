Это произойдет из-за сокращения численности населения

Согласно новому исследованию РАНХиГС, почти 130 малых городов России находятся под угрозой полного исчезновения, сообщают "Известия".

В этих населенных пунктах с общей численностью населения 3,4 млн человек за последнее десятилетие зафиксировано снижение на 314 тысяч жителей.

Основными причинами депопуляции эксперты называют три взаимосвязанных фактора: устойчивое сокращение численности населения, снижение уровня занятости и уменьшение количества предприятий малого и среднего бизнеса.

«Наиболее критическая ситуация сложилась в северных промышленных городах, специализирующихся на угледобыче, металлургии и лесопереработке, а также в периферийных населенных пунктах депрессивных регионов. Процесс постепенного "сжатия" малых городов может растянуться на несколько поколений, формируя устойчивую тенденцию к вымиранию», – отмечают исследователи.

Однако, по мнению Степана Земцова, заведующего лабораторией исследований экономики развития Президентской академии, эти процессы не носят фатального характера. Эксперт подчеркивает, что при появлении новых экономических стимулов, таких как изменение логистических маршрутов, создание промышленных и агропромышленных кластеров, малые города могут восстановить утраченные социально-экономические функции и вернуться к устойчивому развитию.

