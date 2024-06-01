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Машина загорелась на проспекте Строителей в Барнауле

Пожар случился напротив ЖК "Локомотив"

01 июня 2024, 10:35, ИА Амител

Машина загорелась на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
Машина загорелась на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 1 июня на проспекте Строителей загорелся легковой автомобиль, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, происшествие случилось на трамвайных путях напротив ЖК "Локомотив". На месте работают пожарные.

"Движение трамваев в обе стороны заблокировано", – говорится в сообщении.

Информацию о возгорании также подтвердили пользователи 2ГИС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

10:58:16 01-06-2024

Теракт?

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Гость

14:34:51 01-06-2024

Гость (10:58:16 01-06-2024) Теракт?... Нет, вред от курения

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Гость

09:50:27 03-06-2024

Гость (14:34:51 01-06-2024) Нет, вред от курения... Проводка.

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