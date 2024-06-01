Машина загорелась на проспекте Строителей в Барнауле

Пожар случился напротив ЖК "Локомотив"

01 июня 2024, 10:35, ИА Амител

Машина загорелась на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 1 июня на проспекте Строителей загорелся легковой автомобиль, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, происшествие случилось на трамвайных путях напротив ЖК "Локомотив". На месте работают пожарные.

"Движение трамваев в обе стороны заблокировано", – говорится в сообщении.

Информацию о возгорании также подтвердили пользователи 2ГИС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.