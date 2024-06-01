Машина загорелась на проспекте Строителей в Барнауле
Пожар случился напротив ЖК "Локомотив"
01 июня 2024, 10:35, ИА Амител
Машина загорелась на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 1 июня на проспекте Строителей загорелся легковой автомобиль, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, происшествие случилось на трамвайных путях напротив ЖК "Локомотив". На месте работают пожарные.
"Движение трамваев в обе стороны заблокировано", – говорится в сообщении.
Информацию о возгорании также подтвердили пользователи 2ГИС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
10:58:16 01-06-2024
Теракт?
14:34:51 01-06-2024
Гость (10:58:16 01-06-2024) Теракт?... Нет, вред от курения
09:50:27 03-06-2024
Гость (14:34:51 01-06-2024) Нет, вред от курения... Проводка.