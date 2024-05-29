Соцсети: в Барнауле пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался сбежать

Помешали ему другие автомобилисты и неравнодушные прохожие

29 мая 2024, 18:06, ИА Амител

Место аварии в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой в Барнауле. По словам очевидца, которые цитирует паблик "Инцидент Барнаул", виновником стал пьяный водитель за рулем Honda.

После происшествия автомобилист попытался скрыться с места происшествия, однако был пойман. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, что 29 мая на Павловском тракте в Барнауле сбили 14-летнего подростка. В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести.