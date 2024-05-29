Соцсети: в Барнауле пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался сбежать
Помешали ему другие автомобилисты и неравнодушные прохожие
29 мая 2024, 18:06, ИА Амител
Место аварии в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой в Барнауле. По словам очевидца, которые цитирует паблик "Инцидент Барнаул", виновником стал пьяный водитель за рулем Honda.
После происшествия автомобилист попытался скрыться с места происшествия, однако был пойман. О пострадавших в аварии не сообщается.
Напомним, что 29 мая на Павловском тракте в Барнауле сбили 14-летнего подростка. В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести.
18:27:33 29-05-2024
Хлеборезку не разбили алкашу, нечаянно ???
18:57:21 29-05-2024
Ну надо все правильно уточнить. Что и как.
20:06:18 29-05-2024
Агент (18:57:21 29-05-2024) Ну надо все правильно уточнить. Что и как. ... Действительно. Не мы такие, жизнь такая. Чисто по русски, кто не любит пьяной езды!
13:01:14 30-05-2024
Агент (18:57:21 29-05-2024) Ну надо все правильно уточнить. Что и как. ... уточнить. Что и как --- что выпил и как пил. А то может и не виноват