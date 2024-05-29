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Соцсети: в Барнауле пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался сбежать

Помешали ему другие автомобилисты и неравнодушные прохожие

29 мая 2024, 18:06, ИА Амител

Место аварии в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой в Барнауле. По словам очевидца, которые цитирует паблик "Инцидент Барнаул", виновником стал пьяный водитель за рулем Honda.

После происшествия автомобилист попытался скрыться с места происшествия, однако был пойман. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, что 29 мая на Павловском тракте в Барнауле сбили 14-летнего подростка. В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Гость

18:27:33 29-05-2024

Хлеборезку не разбили алкашу, нечаянно ???

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Агент

18:57:21 29-05-2024

Ну надо все правильно уточнить. Что и как.

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Небухарь

20:06:18 29-05-2024

Агент (18:57:21 29-05-2024) Ну надо все правильно уточнить. Что и как. ... Действительно. Не мы такие, жизнь такая. Чисто по русски, кто не любит пьяной езды!

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Гость

13:01:14 30-05-2024

Агент (18:57:21 29-05-2024) Ну надо все правильно уточнить. Что и как. ... уточнить. Что и как --- что выпил и как пил. А то может и не виноват

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