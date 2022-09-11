746 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 746 случаев коронавируса, 46 человек госпитализировали, сообщает оперштаб.

Из больниц выписали ещё 822 пациента. Умерли двое заражённых.

В целом по стране суточный прирост инфицированных составил более 52 829 случаев, скончались 86 человек.

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина заявила, что в регионе почти на 70% выросло число новых заражений коронавирусом.

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