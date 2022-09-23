Три человека с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки
Выявили ещё 749 случаев заболевания
23 сентября 2022, 16:15, Никита Черников
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали три летальных случая среди пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб.
Выявили ещё 749 заболевших, госпитализировали 81 человека, выздоровели — 669.
В целом по стране на сегодня зарегистрировали 53 335 случаев ковида, 104 пациента скончались.
Ранее учёные выяснили, как на самом деле передаётся коронавирус.
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