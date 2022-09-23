Три человека с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали три летальных случая среди пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Выявили ещё 749 заболевших, госпитализировали 81 человека, выздоровели — 669.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 53 335 случаев ковида, 104 пациента скончались.

Ранее учёные выяснили, как на самом деле передаётся коронавирус.