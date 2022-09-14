Врач назвала опасные причины слишком маленькой груди у женщин

У женщин с маленькой грудью есть свои сложности и риски для здоровья, рассказала изданию «Доктор Питер» врач-маммолог Фатима Тамаева.

Медик отметила, что нет критерия «нормальный размер груди», однако есть диагноз — гипомастия, который устанавливается в случае, если объём груди взрослой женщины составляет 200 мл и менее. Амастия — полное отсутствие железистой ткани в груди — диагностируется очень редко.

Тамаева назвала несколько причин маленькой груди: наследственность, облучение организма до начала полового созревания, гормональные нарушения, недостаточность яичников, дисфункция надпочечников, анорексия, инфицирование ВИЧ и генетические патологии.

«Специалист опровергает или подтверждает диагноз и при необходимости назначает лечение. В случае если формирование гипомастии спровоцировала гормональная недостаточность, в качестве лечения может применяться гормональная терапия. Самостоятельно принимать лекарственные препараты категорически запрещено», — предупредила кандидат медицинских наук.

Маммолог подчеркнула, что гипомастия не представляет серьёзной опасности для здоровья, однако может спровоцировать психоэмоциональные нарушения, например, из-за низкой самооценки, а также затруднить процесс лактации при рождении ребёнка.

Ранее заслуженный врач России Ян Габинский назвал опасные объёмы талии для женщин.