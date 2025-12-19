Молодежь вновь мечтает писать письма Деду Морозу

В этом призналось больше половины опрошенных

19 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Дед Мороз и дети / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно данным исследований, более половины (54%) россиян молодого возраста выразили желание вновь отправлять новогодние послания Деду Морозу, о чем сообщает ТАСС.

Опрос также показал, что ностальгия проявляется и в других формах: среди людей в возрасте от 35 до 44 лет популярно создание самодельных гирлянд, а 26% опрошенных в возрастной группе от 25 до 34 лет предпочитают семейный просмотр фильма "Ирония судьбы".

Сохраняется и интерес к празднованию Старого Нового года, которого придерживаются 35% участников опроса, особенно в столице.