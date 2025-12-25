Московская семья требует удалить фото, на которой их выставили "геями* и проститутками"

Статью со скандальным заголовком опубликовало одно из новостных изданий, после она разошлась по соцсетям

25 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Семья из Москвы пытается добиться удаления своего фото, использованного в публикации, где утверждалось, что употребление пива негативно сказывается на моральном облике мужчин и женщин, якобы, они становятся геями* и проститутками.

Анастасия рассказала "Базе", что 15 декабря близкие стали активно делиться с ней ссылкой на статью с вызывающим заголовком. В интернете она обнаружила фотографию, на которой запечатлена она с супругом в процессе покупки пива. Данный снимок моментально распространился по многочисленным онлайн-сообществам.

Анастасия установила, что исходное фото было взято из архива новостного агентства, которое использовало его как минимум в четырех статьях начиная с весны 2024 года. Последняя скандальная публикация была перепечатана многими СМИ и Telegram-каналами. По ее оценкам, в десктопной версии Telegram это фото увидели около 15 миллионов пользователей.

Несмотря на попытки Анастасии добиться удаления фотографии от администраторов каналов и представителей прессы, ее запросы были проигнорированы, а иногда приводили к блокировкам. Впоследствии снимок был удален с сайта первоначальной публикации, но это не удовлетворило женщину.

Анастасия утверждает, что фото было сделано без ее разрешения и, будучи использовано в контексте подобного заголовка, наносит ущерб репутации ее семьи. Ввиду невозможности полного удаления фотографии Анастасия обратилась к юристу, направила досудебные требования средствам массовой информации и готовится к судебному процессу с целью получения компенсации за причиненный моральный вред.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России