Депутата Волобуева, оказавшегося в центре скандала с непристойными фото, проводили в армию

В призывном пункте он появился 28 ноября

28 ноября 2025, 16:19, ИА Амител

Проводы Волобуева / Фото: Депутат АКЗС Татьяна Грошева

Депутата АКЗС Александра Волобуева, ранее оказавшегося в центре скандала из-за утечки непристойных фотографий, проводили на срочную военную службу. Об этом сообщила его коллега, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяна Грошева.

В своем Telegram-канале она опубликовала короткое сообщение о проводах: «Сегодня мы провожаем нашего друга на срочную военную службу. В сердце легкая грусть. Год – это не так и много, всего лишь 365 дней. Пусть этот год промелькнет как один день. Ждем!»

Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на парламентария человек обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду", раскритиковала Волобуева за пропаганду нетрадиционных ценностей. Боровикова посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность либо "сложить мандат и собрать вещи".

Кроме того, депутат отдала резонансные снимки на экспертизу. В своих соцсетях она поделилась заключением, которое сделали специалисты. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Однако однопартийцы своего товарища в беде не оставили. Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов, не верящий слухам и результатам экспертизы, на октябрьской сессии высказался категорично:

«Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали», – отметил он.

Сам Александр Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к непристойным фото. Он связал произошедшее с предвыборной гонкой и заметил, что к концу года компроматов на народных избранников может стать больше.