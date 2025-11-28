Депутата Волобуева, оказавшегося в центре скандала с непристойными фото, проводили в армию
В призывном пункте он появился 28 ноября
28 ноября 2025, 16:19, ИА Амител
Депутата АКЗС Александра Волобуева, ранее оказавшегося в центре скандала из-за утечки непристойных фотографий, проводили на срочную военную службу. Об этом сообщила его коллега, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяна Грошева.
В своем Telegram-канале она опубликовала короткое сообщение о проводах: «Сегодня мы провожаем нашего друга на срочную военную службу. В сердце легкая грусть. Год – это не так и много, всего лишь 365 дней. Пусть этот год промелькнет как один день. Ждем!»
Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на парламентария человек обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду", раскритиковала Волобуева за пропаганду нетрадиционных ценностей. Боровикова посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность либо "сложить мандат и собрать вещи".
Кроме того, депутат отдала резонансные снимки на экспертизу. В своих соцсетях она поделилась заключением, которое сделали специалисты. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.
Однако однопартийцы своего товарища в беде не оставили. Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов, не верящий слухам и результатам экспертизы, на октябрьской сессии высказался категорично:
«Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали», – отметил он.
Сам Александр Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к непристойным фото. Он связал произошедшее с предвыборной гонкой и заметил, что к концу года компроматов на народных избранников может стать больше.
16:35:46 28-11-2025
Удачи тебе, парень! Год подумай и присмотри страну нормальную для дальнейшей жизни.
16:35:47 28-11-2025
Им же нельзя вроде бы
16:52:49 28-11-2025
Было уже такое фото. Провожали на СВО коммуниста Громова. Вернулся он уже в Единую Россию. Вот что армия делает!
17:17:30 28-11-2025
Гость (16:52:49 28-11-2025) Было уже такое фото. Провожали на СВО коммуниста Громова. Ве... За время службы поменял (политическую) ориентацию? В тыловых частях поди служил?
20:03:48 28-11-2025
Молодцы коммунисты, поддержали парня.