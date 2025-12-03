Мужчина более десяти лет донимал соседку курицей-пищалкой

Мотивы хулигана при этом неизвестны

03 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Курица-пищалка / Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде мужчина на протяжении более десяти лет систематически изводил свою соседку, используя пищащую резиновую курицу. Об этом сообщает "Газета.ru".

Пострадавшая неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако ситуация не менялась, что побудило ее искать поддержки у СМИ. Она подчеркнула, что издевательства соседа значительно осложнили ее жизнь.

В конечном итоге камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сосед неоднократно сдавливал игрушку возле дома женщины, чтобы создать максимально громкий звук. В одном из эпизодов мужчина перебирался через ограждение между их участками, а также многократно звонил в дверь и направлял свет фонарика в спальню потерпевшей, нарушая ее ночной сон.

Во время допроса задержанный сначала отрицал свою вовлеченность в происшествия, но, столкнувшись с неоспоримыми уликами, признал, что на видеозаписи действительно запечатлен он. Мотивы своего поведения агрессор объяснять отказался.