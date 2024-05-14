На Алтае мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
Полиция проводит проверку
14 мая 2024, 17:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 13 мая около 20:27 в селе Анос.
30-летний мужчина на байке Kawasaki выехал на встречку и столкнулся с попутным автомобилем Renault Laguna, который поворачивал налево.
Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Полиция проводит проверку.
12 мая в селе Усть-Кокса Горного Алтая пенсионерка на скутере столкнулась с иномаркой и переломала ребра.
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