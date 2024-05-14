На Алтае мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

Полиция проводит проверку

14 мая 2024, 17:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 13 мая около 20:27 в селе Анос.

30-летний мужчина на байке Kawasaki выехал на встречку и столкнулся с попутным автомобилем Renault Laguna, который поворачивал налево.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Полиция проводит проверку.

12 мая в селе Усть-Кокса Горного Алтая пенсионерка на скутере столкнулась с иномаркой и переломала ребра.