НОВОСТИОбщество

На Алтае ожидается аномальный холод с температурами ниже нормы

Синоптики прогнозируют 27-28 градусов мороза

05 февраля 2025, 15:52, ИА Амител

Мороз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мороз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Температура ниже нормы на 6–7 градусов будет отмечаться в течение ближайших нескольких дней в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномально холодная погода на юге Сибири, в Алтайском крае, там температура на 6–7 градусов ниже нормы, она составит 27-28 градусов ниже нуля", – предупредил Вильфанд.

В Красноярском крае ожидается до 35 градусов мороза. В Иркутской области с 6 по 9 февраля температура будет на 6–12 градусов ниже нормы, столбики термометров опустятся до -41...-46 градусов.

Ранее синоптики сообщили amic.ru, что по Алтаю ударят морозы до -29 градусов, а после придет потепление.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Погода Погода Сибирь

Комментарии 6

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Russkiy

16:01:18 05-02-2025

Когда это -27 °C для Сибири зимой стала аномальная температура?

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Юс

19:12:13 05-02-2025

Russkiy (16:01:18 05-02-2025) Когда это -27 °C для Сибири зимой стала аномальная температу... Автор переехал из Сочи

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Олег

18:40:08 05-02-2025

Пятница 7-е и суббота 8-е -16-18, а в понедельник максимум -6 днем.

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Гость

19:24:09 05-02-2025

Юс (19:12:13 05-02-2025) Автор переехал из Сочи... В Алжир скорее всего.

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Гость

09:34:09 06-02-2025

Всю зиму аномально тепло и чета не пишут каждый день об этом. АНОМАЛЬНО ЖЕ!

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Гость

19:06:13 06-02-2025

В смысле "аномальная"? У нас почти каждую зиму такие "аномальные" температуры приходят

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