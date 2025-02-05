Синоптики прогнозируют 27-28 градусов мороза

05 февраля 2025, 15:52, ИА Амител

Мороз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Температура ниже нормы на 6–7 градусов будет отмечаться в течение ближайших нескольких дней в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномально холодная погода на юге Сибири, в Алтайском крае, там температура на 6–7 градусов ниже нормы, она составит 27-28 градусов ниже нуля", – предупредил Вильфанд.

В Красноярском крае ожидается до 35 градусов мороза. В Иркутской области с 6 по 9 февраля температура будет на 6–12 градусов ниже нормы, столбики термометров опустятся до -41...-46 градусов.

Ранее синоптики сообщили amic.ru, что по Алтаю ударят морозы до -29 градусов, а после придет потепление.