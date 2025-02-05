На Алтае ожидается аномальный холод с температурами ниже нормы
Синоптики прогнозируют 27-28 градусов мороза
05 февраля 2025, 15:52, ИА Амител
Температура ниже нормы на 6–7 градусов будет отмечаться в течение ближайших нескольких дней в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Аномально холодная погода на юге Сибири, в Алтайском крае, там температура на 6–7 градусов ниже нормы, она составит 27-28 градусов ниже нуля", – предупредил Вильфанд.
В Красноярском крае ожидается до 35 градусов мороза. В Иркутской области с 6 по 9 февраля температура будет на 6–12 градусов ниже нормы, столбики термометров опустятся до -41...-46 градусов.
Ранее синоптики сообщили amic.ru, что по Алтаю ударят морозы до -29 градусов, а после придет потепление.
16:01:18 05-02-2025
Когда это -27 °C для Сибири зимой стала аномальная температура?
19:12:13 05-02-2025
Russkiy (16:01:18 05-02-2025) Когда это -27 °C для Сибири зимой стала аномальная температу... Автор переехал из Сочи
18:40:08 05-02-2025
Пятница 7-е и суббота 8-е -16-18, а в понедельник максимум -6 днем.
19:24:09 05-02-2025
Юс (19:12:13 05-02-2025) Автор переехал из Сочи... В Алжир скорее всего.
09:34:09 06-02-2025
Всю зиму аномально тепло и чета не пишут каждый день об этом. АНОМАЛЬНО ЖЕ!
19:06:13 06-02-2025
В смысле "аномальная"? У нас почти каждую зиму такие "аномальные" температуры приходят