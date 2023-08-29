НОВОСТИПроисшествия

На Алтае сгорел УАЗ на Чуйском тракте

Обошлось без пострадавших

29 августа 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: УГОЧС и ПБ по Республике Алтай
Фото: УГОЧС и ПБ по Республике Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай сгорел УАЗ, сообщили в региональном УГОЧС.

Инцидент случился вечером 28 августа на Чуйском тракте в 10 километрах от села Курай.

На месте происшествия работали два человека на одной пожарной машине. К их прибытию автомобиль был полностью охвачен огнем. Спустя меньше чем через десять минут пламя потушили, однако из-за позднего сообщения УАЗ сгорел полностью.

"Обошлось без пострадавших. В момент возгорания в автомобиле находились два человека. Они самостоятельно выбрались из салона и вызвали пожарных", – рассказали в управлении.

В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты.

Пожары Транспорт Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:19:17 29-08-2023

Огнетушителей в машине не оказалось?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:55 29-08-2023

Гость (14:19:17 29-08-2023) Огнетушителей в машине не оказалось? ... ну и что минусуете? Сэкономили на нормальном огнетушителе - потеряли целый авто. Давайте дальше экономьте. Кто-то на ваших мозгах уже сэкономил =)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров