На Алтае сгорел УАЗ на Чуйском тракте
Обошлось без пострадавших
29 августа 2023, 13:17, ИА Амител
Фото: УГОЧС и ПБ по Республике Алтай
В Кош-Агачском районе Республики Алтай сгорел УАЗ, сообщили в региональном УГОЧС.
Инцидент случился вечером 28 августа на Чуйском тракте в 10 километрах от села Курай.
На месте происшествия работали два человека на одной пожарной машине. К их прибытию автомобиль был полностью охвачен огнем. Спустя меньше чем через десять минут пламя потушили, однако из-за позднего сообщения УАЗ сгорел полностью.
"Обошлось без пострадавших. В момент возгорания в автомобиле находились два человека. Они самостоятельно выбрались из салона и вызвали пожарных", – рассказали в управлении.
В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты.
14:19:17 29-08-2023
Огнетушителей в машине не оказалось?
16:29:55 29-08-2023
Гость (14:19:17 29-08-2023) Огнетушителей в машине не оказалось? ... ну и что минусуете? Сэкономили на нормальном огнетушителе - потеряли целый авто. Давайте дальше экономьте. Кто-то на ваших мозгах уже сэкономил =)