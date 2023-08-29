На Алтае сгорел УАЗ на Чуйском тракте

Обошлось без пострадавших

29 августа 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: УГОЧС и ПБ по Республике Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай сгорел УАЗ, сообщили в региональном УГОЧС.

Инцидент случился вечером 28 августа на Чуйском тракте в 10 километрах от села Курай.

На месте происшествия работали два человека на одной пожарной машине. К их прибытию автомобиль был полностью охвачен огнем. Спустя меньше чем через десять минут пламя потушили, однако из-за позднего сообщения УАЗ сгорел полностью.

"Обошлось без пострадавших. В момент возгорания в автомобиле находились два человека. Они самостоятельно выбрались из салона и вызвали пожарных", – рассказали в управлении.

В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты.