Спасатели в Косихинском районе вытащили семью с ребенком из снежной ловушки

Машина застряла на заметенной межпоселковой дороге

25 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

В Косихинском районе спасатели МЧС вытащили из снежного плена легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, машина застряла на заметенной межпоселковой дороге. На помощь приехали сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.

Спасатели быстро освободили автомобиль из заноса и помогли семье продолжить движение.

