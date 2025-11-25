НОВОСТИОбщество

Спасатели в Косихинском районе вытащили семью с ребенком из снежной ловушки

Машина застряла на заметенной межпоселковой дороге

25 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

В Косихинском районе спасатели МЧС вытащили из снежного плена легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, машина застряла на заметенной межпоселковой дороге. На помощь приехали сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.

Спасатели быстро освободили автомобиль из заноса и помогли семье продолжить движение.

Ранее сообщалось, что на Алтае росгвардейцы спасли водителя, пострадавшего в жестком ДТП. Сотрудники обесточили автомобиль и помогли спасателям извлечь пострадавшего из искореженного ВАЗа.

писали же то раз "сидите дома" МЧС...куда прутся?!

