Спасатели в Косихинском районе вытащили семью с ребенком из снежной ловушки
Машина застряла на заметенной межпоселковой дороге
25 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
В Косихинском районе спасатели МЧС вытащили из снежного плена легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, машина застряла на заметенной межпоселковой дороге. На помощь приехали сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.
Спасатели быстро освободили автомобиль из заноса и помогли семье продолжить движение.
Ранее сообщалось, что на Алтае росгвардейцы спасли водителя, пострадавшего в жестком ДТП. Сотрудники обесточили автомобиль и помогли спасателям извлечь пострадавшего из искореженного ВАЗа.
писали же то раз "сидите дома" МЧС...куда прутся?!