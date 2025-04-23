На Павловском ДОК ночью вспыхнул пожар
Крупного ущерба удалось избежать
23 апреля 2025, 22:58, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В ночь с 22 на 23 апреля на Павловском деревообрабатывающем комбинате произошел пожар, сообщили в МЧС Алтайского края.
"Системы пожаротушения сработали штатно. Оборудование было отключено. Огонь оперативно потушили силами предприятия", – говорится в сообщении.
Возгорание полностью потушили до прибытия спасателей. Крупного ущерба комбинату удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причину пожара.
Ранее в Новоалтайске сгорел павильон с фруктами и овощами.
09:27:45 24-04-2025
Наверняка это сделал неравнодушный леший, спасая павловский бор от вырубания.