В Барнауле юные хулиганы бросали снежки в проезжающие автомобили

Такие действия могут создать аварийную ситуацию на дороге

10 марта 2026, 11:23, ИА Амител

Хулиганы, бросающие снежки / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на опасные развлечения подростков на Павловском тракте. По словам очевидцев, группа несовершеннолетних бросала снежки в проезжающие автомобили и автобусы, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Горожане отмечают, что такие действия могут создать аварийную ситуацию на дороге и поставить под угрозу безопасность водителей и пассажиров общественного транспорта.

Очевидцы призывают родителей обратить внимание на поведение детей и объяснить им, к каким последствиям могут привести подобные "шутки" на оживленной магистрали.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут разрешить отчисление учеников за неудовлетворительное поведение. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.