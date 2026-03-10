В Барнауле юные хулиганы бросали снежки в проезжающие автомобили
10 марта 2026, 11:23, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на опасные развлечения подростков на Павловском тракте. По словам очевидцев, группа несовершеннолетних бросала снежки в проезжающие автомобили и автобусы, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Горожане отмечают, что такие действия могут создать аварийную ситуацию на дороге и поставить под угрозу безопасность водителей и пассажиров общественного транспорта.
Очевидцы призывают родителей обратить внимание на поведение детей и объяснить им, к каким последствиям могут привести подобные "шутки" на оживленной магистрали.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут разрешить отчисление учеников за неудовлетворительное поведение. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
11:27:19 10-03-2026
и что, машину разбили? во все времена так делают озорники
11:46:34 10-03-2026
гость (11:27:19 10-03-2026) и что, машину разбили? во все времена так делают озорники... Кто делает? Вы какими-то старыми словами разговариваете. Там в новости про ушлёпков написано.
12:54:10 10-03-2026
Че разнылся?Это у тебя странное прочтение. Ты в детстве не кидал снежки в проходящие машины?!Значит у тебя детства не было.
Я вот тоже кидал, и не только снежки. И ничего , уголовником не вырос. Твой ребенок,наверное и мне его жаль, цветочным растением дома растет
13:01:18 10-03-2026
Гость (12:54:10 10-03-2026) Че разнылся?Это у тебя странное прочтение. Ты в детстве ... Когда твоему сынульке снежок этот забьют кое куда за поврежденную машину, а потом и тебе и еще тебе счетчик включат - тогда может поймешь.
07:27:01 11-03-2026
Гость (12:54:10 10-03-2026) Че разнылся?Это у тебя странное прочтение. Ты в детстве ... чему гордиться то, кидал он, ту пой значит был и некому ремня дать было.🤷♀️
12:55:29 10-03-2026
гость (11:27:19 10-03-2026) и что, машину разбили? во все времена так делают озорники... Ой, ну надо же в машину снежком попали. Мужики вы себя в детстве вспомните? У нас в машины не только снежки в ход шли) И ничего добропорядочными выросли.
13:50:42 10-03-2026
Гость (12:55:29 10-03-2026) Ой, ну надо же в машину снежком попали. Мужики вы себя в дет... было дело...
13:51:49 10-03-2026
Гость (12:55:29 10-03-2026) Ой, ну надо же в машину снежком попали. Мужики вы себя в дет... Пусть идут и кидают в машины возле администрации Барнаула и АК, посмотрим как это долго у них получится, или жим жим очко?)
11:53:36 10-03-2026
Шпана...
12:56:03 10-03-2026
Гость (11:53:36 10-03-2026) Шпана... ... А ты не был шпаной?! Рос домашним растением?
14:08:07 10-03-2026
Гость (12:56:03 10-03-2026) А ты не был шпаной?! Рос домашним растением?... я в подростковом возрасте такие штуки отмачивал-эти снежки-шалости детские...потому и говорю-ШПАНА!
12:03:27 10-03-2026
Это они сейчас юные хулиганы. Вырастут - станут зрелыми уголовниками.
13:12:17 10-03-2026
Гость (12:54:10 10-03-2026) Че разнылся?Это у тебя странное прочтение. Ты в детстве ... "У меня такая же нога, и она не болит"))) А кто-то в детстве кидал камни в проезжающие поезда, попал в окно, разбил человеку голову и получил по шапке. (А сейчас за такое вообще по нехорошей статье уехать можно) Одна "умница" как-то в стольном граде Барнауле вылила ведро воды на мотоциклиста - Иван Купала, весело же. Парень разбился насмерть. Но да, детство без подобных историй не детство, согласно здешним комментаторам. Ежели не занимался чем-то непотребным - человеком не вырастешь. Подумаешь, что в процессе можно кого-то покалечить или убить, ну и заодно самому кучу проблем поиметь.
13:30:14 10-03-2026
Ты всё детство в библиотеке просидел ,я так понимаю) Жаль мне тебя, не было у тебя нормального детства. Да и в поезда швыряли камнями тоже.
13:40:31 10-03-2026
Гость (13:30:14 10-03-2026) Ты всё детство в библиотеке просидел ,я так понимаю) Жал... Ну молодец, возьми с полки пирожок. То есть ты вырос и у тебя так и не появилось понимание того, что можно делать, а что не стоит. И от преступления тебя удерживает только страх наказания. И вот такое ходит среди нормальных людей...
13:44:52 10-03-2026
Гость (13:30:14 10-03-2026) Ты всё детство в библиотеке просидел ,я так понимаю) Жал... Мне было лет 12, с отцом ехали из деревне на поезде, вышли в тамбур, подъезжали уже к городу. И вот такой вот ухарь кинул камень. Дверь в поезде между вагонами была приоткрыта от неё камень отрикашетил и попал мне в затылок разбил голову. Хорошо, что не прям в лицо, мог бы наверное и без глаза допустим остаться. Дебилы которые это делают - такие дебилы
14:19:37 10-03-2026
Гость (13:44:52 10-03-2026) Мне было лет 12, с отцом ехали из деревне на поезде, вышли в... А теперь понятно, что у тебя с головой не того, и ты на весь мир обижен)))
14:36:48 10-03-2026
Гость (14:19:37 10-03-2026) А теперь понятно, что у тебя с головой не того, и ты на весь... С головой то я вижу у Вас не все того.
13:32:29 10-03-2026
Вот же поколение нытиков и жмотов за своё ведро с болтми. Жаль детей ваших, у них точно дворового детства не будет.
13:42:47 10-03-2026
Гость (13:32:29 10-03-2026) Вот же поколение нытиков и жмотов за своё ведро с болтми. Жа... Я правильно понимаю, что если тебе лично шпана расхлещет автомобиль\окно\морду - ты им с поклоном отсыпешь конфеток и будешь считать, что так и надо?) Или этожесовсемдругоедело?)))
13:51:38 10-03-2026
Гость (13:32:29 10-03-2026) Вот же поколение нытиков и жмотов за своё ведро с болтми. .Жаль детей ваших, у них точно дворового детства не будет... У меня не было дворового детства. У моих детей тоже, но они мне благодарны за английскую школу, за музыкальную, за спортивные секции, за путешествия, за высшее образование, за интересную работу. Дворовые же ребята из тюрем не вылазят. Соседский мальчик Коля два раза уже отметился. Ни семьи, ни детей. То у одной тетки на 20 лет старше поживет, то у другой... Результат дворового детства...
15:02:13 10-03-2026
Гость (13:51:38 10-03-2026) У меня не было дворового детства. У моих детей тоже, но они ... Мешки бы тебе ворочать.
14:18:40 10-03-2026
В детстве "недалёких (скажем мягко)" комментаторов и машин на дорогах в разы меньше было и народ по менталитету совсем другой был. Но они этого не понимают, потому что..Задорнов
13:35:45 10-03-2026
Вот как не почитаю комменты все такие "правильные" дети были подростками, что аж тошнить тянет. Первый автор все правильно написал, кто в детстве не чудил так, что даже сейчас бывает стыдно и ничего, и сами нормальные выросли и детей вырастили нормальных.
13:43:22 10-03-2026
Гость (13:35:45 10-03-2026) Вот как не почитаю комменты все такие "правильные" дети были... Нет, мил человек. Ты точно нормальным не вырос, не льсти себе.
13:56:55 10-03-2026
Гость (13:35:45 10-03-2026) Вот как не почитаю комменты все такие "правильные" дети были... Откуда вы такие берётесь. Вроде в одних и тех же школах учились.
Вопрос то не в том "кто же в детстве не чудил", и "с кем не бывает" !!
А в том что в любом случае это не правильно, так делать нельзя. И вы как взрослые должны это осуждать и объяснять.
А вы вместо этого уподобляетесь глупым недоумкам, детям, непонимающим всей глубины последствий таких "пацанских" шалостей, такого "смелого озорства". Значит вы не выросли выше детского уровня совсем !!Т Так кем вы выросли, и выросли ли вы вообще ?!
19:05:56 10-03-2026
Помните, по ТВ показывали видео, где малолетние шутники резину от авто выбросили с 10 этажа и насмерть сбили ею шедшего внизу отца двух маленьких детей? Они вряд ли хотели убить, но их надо пожалеть, мол, в детстве все такие?
19:10:06 10-03-2026
Суд учёл смягчающие обстоятельства: чистосердечное признание подсудимого и сотрудничество со следствием. Зимой Эрик Николаев выбросил с 12 этажа автомобильное колесо, в результате чего погиб прохожий.16-летний Эрик Николаев полностью признал свою вину и раскаялся. Выходило, что тяжёлое колесо с 12 этажа он скинул в порыве чувств, поссорившись с девушкой. "Я люблю тебя, убийца мой. Только не грузись на эту тему, тебя это коснулось и всё в порядке. Я понимаю, что тебя совесть мучает, но что с этим поделать? Судьба у мужика такая, - пишет Эрику его девушка Даша.- Мы на видео красавчики. Мы - самые лучшие. Только мы можем сотворить такое и угарать".
Становится очевидно, ни о каком раскаянии речи не шло. Но выдержки из переписки молодых людей так и не были приобщены к делу. Следствие отягчающих обстоятельств не обнаружило.
19:40:42 10-03-2026
вот растрынделись... Это же СНЕЖОК, а не камень и шина. Неужели никто не получал удовольствие в детстве, когда снежками штурмовали снежный городок или друг в друга кидали? Старость не радость, остается только трындеть да ворчать.
20:11:02 10-03-2026
гость (19:40:42 10-03-2026) вот растрынделись... Это же СНЕЖОК, а не камень и шина. Неуж... Одно дело друг в друга кидать, другое - создавать помехи водителю. Человек непроизвольно отвлечется от дороги, что может стоить тебе жизни, если окажешься рядом. И не только тебе. Вполне возможно столкновение нескольких автомобилей и много жертв.