Алтайский край и Республика Алтай: в чем разница?
Это два разных региона или один, задаются вопросом россияне. Отвечаем, как на самом деле
3 июля — День образования Республики Алтай — может быть объявлен в регионе нерабочим. Соответствующий проект закона был рассмотрен на заседании республиканского правительства.
Стоит заметить, что многие россияне, живущие даже в соседних регионах, до сих пор не знают о существовании двух Алтаев — Республики Алтай и Алтайского края. Это дает повод amic.ru для небольшого историко-географического ликбеза тем, кто путается в "алтайском вопросе". Достаточно вспомнить, как в июне 2024-го нынешнего главу РА Андрея Турчака некоторые СМИ "отправили" руководить Алтайским краем. Даже федеральные журналисты довольно часто не замечают разницы между краем и РА, некоторые из них узнают о существовании двух Алтаев только из общения с коллегами в Барнауле или Горно-Алтайске.
Алтайский край и Республика Алтай — это один регион?
Нет. Это два соседних региона, хотя и тесно связанных между собой экономически, даже политические процессы в них порой переплетаются. Край и республика расположены в Сибирском федеральном округе. Столица Алтайского края — город Барнаул, столица Республики Алтай — Горно-Алтайск.
Были ли когда-то край и республика единым регионом?
Были. С 1937 по 1991 год они составляли единый Алтайский край. В 1948 году была образована Горно-Алтайская автономная область, входившая в состав Алтайского края.
Когда регионы разделились?
Еще до распада Советского Союза, когда начался "парад суверенитетов", 25 октября 1990 года, был провозглашен суверенитет Горного Алтая и вместо автономной области образована Горно-Алтайская Автономная Советская Социалистическая Республика. 3 июля 1991 года это решение утвердил Верховный Совет РСФСР. Более того, высказывалось предложение преобразовать республику из автономной в советскую (сделать ее одной из союзных республик СССР), но эта инициатива не получила одобрения.
8 февраля 1992 года регион стал называться Республикой Горный Алтай, а 7 мая 1992 года на сессии регионального парламента депутаты утвердили его нынешнее наименование — Республика Алтай.
Ходят слухи, что Алтайский край и Республику Алтай хотят объединить?
Да, это так. И такие попытки ранее предпринимались неоднократно. В 2001 году председатель Алтайского краевого совета народных депутатов Александр Назарчук объявлял о намерении сформировать в республике инициативную группу по проведению референдума о слиянии с Алтайским краем.
В 2000-х годах было еще несколько попыток, предпринятых преимущественно представителями Алтайского края.
В 2021 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на круглом столе в Высшей школе экономики заявил, что в России слишком много регионов, а некоторые "бедные" субъекты Федерации стоит присоединить к "богатым". Многие эксперты тогда увидели в этом заявлении намек, в том числе — на два Алтая.
В апреле 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намекнула на возможность укрупнения некоторых регионов страны, подразумевая, в том числе (как посчитал ряд наблюдателей), РА и Алтайский край. Правда, в июне того же года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что создание единого Алтая на повестке дня пока не стоит.
Впрочем, несмотря на поднимаемый вопрос объединения двух Алтаев, заметных практических шагов в этом направлении не предпринималось.
