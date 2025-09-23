Новосибирская блогерша повязала влажную салфетку вместо обрядовой ленты на дерево на Алтае
Подписчики поступок девушки не оценили
23 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
В Республике Алтай разгорелся скандал вокруг поступка новосибирской блогерши. Девушка с миллионной аудиторией подписчиков привязала к священному дереву влажную салфетку вместо традиционной обрядовой ленты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Речь идет о Василине Катаевой. В ходе поездки она заметила кыйра – ленточки, которые местные жители оставляют как подношение духам. Решив оставить "свой след", блогерша использовала не ткань, а влажную салфетку.
Снятый ею процесс был опубликован в социальных сетях. Однако подписчики резко раскритиковали поступок, сочтя его неуважительным по отношению к традиции.
14:03:58 23-09-2025
Ну что можно сказать? Повязала себе на голову, как говориться. Не умеючи и не знаючи - не лезь!
14:12:51 23-09-2025
Разницы в приколюхах не заметил.
14:26:18 23-09-2025
Какие-то огульные обвинения. Пусть предъявят действующий сертификат на священность данного дерева, и результаты экспертизы с указанием уровня священности и датой следующей поверки на священность.
15:00:22 23-09-2025
Хорошо хоть у нее туалетной бумаги под рукой не оказалось...
15:14:38 23-09-2025
ИИ говорит :
Нарушение этих правил может привести к наказанию, а использование лент в качестве случайного украшения или без соблюдения ритуальных норм воспринимается как осквернение священных мест, подобно тому, как петарда в церковной лампаде.
сравнение озадачило.
а вообще в НПА понятие "обрядовая лента" отсутствует.
15:54:52 23-09-2025
По большому счету от обрядовых ленточек природе не больше пользы чем от салфеток.
Главное что в душе у человека, а не какая ленточка.
15:59:18 23-09-2025
Минприроды обязано дать правовую оценку данным обычаям. Предполагаю, что навешивание ткани на дерево приводит к болезни этого самого дерева. Далее признать обычай не соответствующим экологическим нормам, и запретить.
17:03:09 23-09-2025
Иноверцы зря лезут в чужие обряды, не зная смысла... То-же касается и йоги, и восточных фигурок, и египетских сувениров, да и ныряния в прорубь на крещение...
21:31:32 23-09-2025
буддистка она что-ли или коренной алтаец? чего лезет...? сколько овец на свете
13:47:21 24-09-2025
Вот это новость!!!! Срочно, на первую полосу, во все мировые издания!