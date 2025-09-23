Новосибирская блогерша повязала влажную салфетку вместо обрядовой ленты на дерево на Алтае

Подписчики поступок девушки не оценили

23 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

В Республике Алтай разгорелся скандал вокруг поступка новосибирской блогерши. Девушка с миллионной аудиторией подписчиков привязала к священному дереву влажную салфетку вместо традиционной обрядовой ленты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о Василине Катаевой. В ходе поездки она заметила кыйра – ленточки, которые местные жители оставляют как подношение духам. Решив оставить "свой след", блогерша использовала не ткань, а влажную салфетку.

Снятый ею процесс был опубликован в социальных сетях. Однако подписчики резко раскритиковали поступок, сочтя его неуважительным по отношению к традиции.