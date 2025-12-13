Названы лучшие видеоигры 2025 года

Девять номинаций взял независимый проект от французской студии

13 декабря 2025, 10:05, ИА Амител

Игра Clair Obscur: Expedition 33 / Фото: Sandfall Interactive

В ночь с 11 на 12 декабря прошло одно из важнейших событий игровой индустрии – The Game Awards, церемония награждения, проводимая уже в одиннадцатый раз. Были объявлены победители во всех номинациях, и триумфатором стала французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, взявшая большинство призов.

Clair Obscur: Expedition 33 доминировала на церемонии, получив впечатляющие девять наград из двенадцати, в которых была представлена. Среди них главная – "Игра года", а также признание за лучшую режиссуру, лучший сценарий, выдающийся художественный стиль, превосходный саундтрек и музыкальное сопровождение, лучшую ролевую игру, лучшую актерскую работу и лучшую дебютную инди-игру.

В категории "Лучший экшен" победителем стала Hades II, а Hollow Knight: Silksong была названа лучшей приключенческой игрой с элементами экшена. Battlefield 6 удостоилась награды за лучший аудиодизайн. Лучшим многопользовательским проектом признали ARC Raiders. Игрой, получившей приз зрительских симпатий, стала free-to-play Wuthering Waves.

Некоторые крупные релизы этого года, такие как Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance II, к сожалению, остались без наград.