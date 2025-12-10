Названы самые востребованные медицинские специальности в России
Среди лидеров – кардиологи и терапевты
10 декабря 2025, 16:45, ИА Амител
Согласно данным Европейского медицинского центра, в 2025 году самыми востребованными врачами стали терапевты, кардиологи и эндокринологи. Первая пятерка самых востребованных врачебных специализаций по количеству обращений пациентов также включала гинекологию и ортопедию-травматологию, сообщает "Газета.ru".
Кроме того, в области премиальных медицинских услуг наблюдается растущий интерес к профилактической медицине. Пациенты все активнее проявляют стремление не просто лечить возникшие болезни, а заниматься поддержанием собственного здоровья: систематически контролировать состояние, заниматься предупреждением заболеваний и разрабатывать персональные профилактические программы.
17:59:41 15-12-2025
Ну, какой еще "Европейский медицинский центр"? Нет такого, и быть не может. Примерно, как и " Марсианский медицинский центр". И востребованные специальности - полнейшая чушь. Набор букв. Что, терапевты востребованы, а хирурги - нет? И еще десятки медицинских специальностей. Понятно, что к узким специалистам обращается меньше пациентов, чем к врачам первичного звена, но это не означает более низкую востребованность. В общем, бред сивой кобылы.