Названы самые востребованные медицинские специальности в России

Среди лидеров – кардиологи и терапевты

10 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно данным Европейского медицинского центра, в 2025 году самыми востребованными врачами стали терапевты, кардиологи и эндокринологи. Первая пятерка самых востребованных врачебных специализаций по количеству обращений пациентов также включала гинекологию и ортопедию-травматологию, сообщает "Газета.ru".

Кроме того, в области премиальных медицинских услуг наблюдается растущий интерес к профилактической медицине. Пациенты все активнее проявляют стремление не просто лечить возникшие болезни, а заниматься поддержанием собственного здоровья: систематически контролировать состояние, заниматься предупреждением заболеваний и разрабатывать персональные профилактические программы.