В Госдуме рассказали, какие профессии станут самыми востребованными
В лидерах – рабочие специальности
03 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
В перспективе ближайших лет швеи и сварщики станут наиболее востребованными на рынке труда. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время церемонии награждения лучших участников Всероссийского состязания профессионалов "Лучший по профессии", сообщает РИА Новости.
По словам вице-премьера, в настоящее время завершается разработка прогноза кадровых потребностей на ближайшие семь лет. Она подчеркнула, что наиболее востребованными рабочими специальностями, согласно анализу, на длительный период являются именно сварщики и швеи.
По данным Фонда гуманитарных проектов от 28 ноября, российские учащиеся все чаще проявляют интерес к необычным сферам деятельности в рамках профессиональных проб.
Голикова пургу несет...иногда...
18:20:34 03-12-2025
вот так у нас всегда - сначала разрушат до основания, а затем снова воссоздают. Преодоление трудностей - судьба страны. Сплошной эксперимент
20:01:56 03-12-2025
поздно пить баржоми.
20:12:59 03-12-2025
Гость (20:01:56 03-12-2025) поздно пить баржоми.... пей карачинскую
10:32:14 04-12-2025
Платить швеям и сварщикам не пробовали? Нехватка у них...
00:23:21 05-12-2025
Хех. Щас все как побегут на них учиться, а работать потом негде.