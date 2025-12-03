НОВОСТИЭкономика

В Госдуме рассказали, какие профессии станут самыми востребованными

В лидерах – рабочие специальности

03 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В перспективе ближайших лет швеи и сварщики станут наиболее востребованными на рынке труда. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время церемонии награждения лучших участников Всероссийского состязания профессионалов "Лучший по профессии", сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, в настоящее время завершается разработка прогноза кадровых потребностей на ближайшие семь лет. Она подчеркнула, что наиболее востребованными рабочими специальностями, согласно анализу, на длительный период являются именно сварщики и швеи.

По данным Фонда гуманитарных проектов от 28 ноября, российские учащиеся все чаще проявляют интерес к необычным сферам деятельности в рамках профессиональных проб.

Комментарии 6

Avatar Picture
Санечек

17:52:16 03-12-2025

Голикова пургу несет...иногда...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:20:34 03-12-2025

вот так у нас всегда - сначала разрушат до основания, а затем снова воссоздают. Преодоление трудностей - судьба страны. Сплошной эксперимент

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:01:56 03-12-2025

поздно пить баржоми.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:59 03-12-2025

Гость (20:01:56 03-12-2025) поздно пить баржоми.... пей карачинскую

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:32:14 04-12-2025

Платить швеям и сварщикам не пробовали? Нехватка у них...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:23:21 05-12-2025

Хех. Щас все как побегут на них учиться, а работать потом негде.

  -1 Нравится
Ответить
