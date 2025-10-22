Трамп заявил, что примет решение о встрече с Путиным через два дня
Со слов американского лидера, ему не хотелось бы тратить время впустую
22 октября 2025, 08:50, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп рассказал, что еще не принял решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Точный ответ он пообещал дать через два дня. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил глава Белого дома, он не намерен тратить время впустую на саммите в Будапеште.
«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет... Я еще не принял решения», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о переговорах с Путиным и вероятности поставки ракет Tomahawk Киеву.
При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что подготовка к российско-американским переговорам по-прежнему идет.
«СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», – написал он в своих соцсетях.
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин поговорили по телефону 16 октября. Главы государств обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа, личную встречу в Венгрии и экономические отношения. По предварительным данным, лидеры двух стран могут провести саммит на крупнейшем стадионе Венгрии либо в "монастыре кармелитов".
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писало, что встреча Путина и Трампа предварительно намечена на 30 или 31 октября.
09:03:56 22-10-2025
Есть какая-то официальная позиция властей по Херсону. Последние полгода точно не слышно ничего, он ещё на веки с Россией или уже нет?
Какая переговорная позиция у них?
10:02:42 22-10-2025
Гость (09:03:56 22-10-2025) Есть какая-то официальная позиция властей по Херсону. Послед... Позиция есть, официальней некуда, ибо Шойгу тогда сказал: «Для нас жизни наших военнослужащих всегда являются приоритетом. Приступайте к отводу войск»
09:17:30 22-10-2025
Кому это надо???
09:20:45 22-10-2025
......Вчера была анонсирована встреча Лаврова и Рубио на 30 октября, что было признаком, что большого саммита Трампа и Путина - не будет. Только что пришли еще новости, не будет и встречи Лаврова и Рубио......... А
это куда пришить ?
09:47:59 22-10-2025
еще не принял решение о встрече --- то принял, то не принял, он там монетку бросает. Похоже финансисисты неолибералы даванули, он и опять очканул. Ну в принципе теперь будут говорить, что он сам не захотел договариваться
10:06:16 22-10-2025
У них же идея прекратить пока огонь, ничего не признавая и не отменяя санкций подготовить Украину, напичкать оружием, официально ввести войска НАТО, боевых действий ведь нет, и потом вломить России. А наши так не согласны
10:36:09 22-10-2025
Главное чтобы наши ребята не останавливались и продолжали наступление по всем фронтам, а политики пусть разговоры разговаривают .
13:19:37 22-10-2025
Странно все это. Даже в самых смелых фантазиях невозможно представить, что бы Сталин перезванивался с Гитлером, отправлял к нему на родину кучу ресурсов, средств, встречался с улыбкой, обсуждая насущные вопросы... Что происходит?
20:24:18 22-10-2025
Ну Путин с нациком-наркошей и не встречается. А вот Сталин с Рузвельтом встречался и вместе вопросы решали.