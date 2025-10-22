Трамп заявил, что примет решение о встрече с Путиным через два дня

Со слов американского лидера, ему не хотелось бы тратить время впустую

22 октября 2025, 08:50, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Президент США Дональд Трамп рассказал, что еще не принял решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Точный ответ он пообещал дать через два дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава Белого дома, он не намерен тратить время впустую на саммите в Будапеште.

«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет... Я еще не принял решения», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о переговорах с Путиным и вероятности поставки ракет Tomahawk Киеву.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что подготовка к российско-американским переговорам по-прежнему идет.

«СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», – написал он в своих соцсетях.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин поговорили по телефону 16 октября. Главы государств обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа, личную встречу в Венгрии и экономические отношения. По предварительным данным, лидеры двух стран могут провести саммит на крупнейшем стадионе Венгрии либо в "монастыре кармелитов".

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писало, что встреча Путина и Трампа предварительно намечена на 30 или 31 октября.