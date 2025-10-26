НОВОСТИПолитика

"Не собираюсь тратить время зря". Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным

С его слов, это уверенность в заключении сделки по Украине

26 октября 2025, 08:41, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп рассказал, при каком условии он назначит новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. С его слов, у главы РФ должно быть понимание о заключении сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», – заявил он журналистам.

Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам, переговоры лидеров России и США состоятся, но, вероятно, позже. Также, с его слов, Москва заинтересована в разрешении кризиса на Украине. При этом Дмитриев подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.

Напомним, 22 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, намеченную на конец месяца.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – отметил он.

Вслед за этим министерство финансов США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий. Представители власти заявили, что приняли такие меры из-за "отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

"Не достигнем нужной цели". Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште

При этом глава Белого дома по-прежнему настроен на урегулирование украинского конфликта
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Политика Дональд Трамп

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:13:03 26-10-2025

Теперь всё понятно стало

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:30 26-10-2025

Деды прохлаждаются... Не они же в окопах..

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:54 26-10-2025

"США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий." так эти "дочки" до сих пор бандеровцев солярой и бензином снабжают. только бизнес,ничего личного...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

15:09:16 26-10-2025

Гость (10:01:54 26-10-2025) "США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерни... А поконкретней можешь сказать- когда, где и как ? Или твое дело продвигать тут пропаганду г-на Ходорковского?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:18 26-10-2025

Нужно с утра срочно новости посмотреть, чтобы узнать любит сегодня Трамп Путина или нет).

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров