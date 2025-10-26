С его слов, это уверенность в заключении сделки по Украине

26 октября 2025, 08:41, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп рассказал, при каком условии он назначит новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. С его слов, у главы РФ должно быть понимание о заключении сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», – заявил он журналистам.

Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам, переговоры лидеров России и США состоятся, но, вероятно, позже. Также, с его слов, Москва заинтересована в разрешении кризиса на Украине. При этом Дмитриев подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.

Напомним, 22 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, намеченную на конец месяца.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – отметил он.

Вслед за этим министерство финансов США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий. Представители власти заявили, что приняли такие меры из-за "отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".