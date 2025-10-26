"Не собираюсь тратить время зря". Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным
С его слов, это уверенность в заключении сделки по Украине
26 октября 2025, 08:41, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп рассказал, при каком условии он назначит новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. С его слов, у главы РФ должно быть понимание о заключении сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», – заявил он журналистам.
Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам, переговоры лидеров России и США состоятся, но, вероятно, позже. Также, с его слов, Москва заинтересована в разрешении кризиса на Украине. При этом Дмитриев подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.
Напомним, 22 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, намеченную на конец месяца.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – отметил он.
Вслед за этим министерство финансов США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий. Представители власти заявили, что приняли такие меры из-за "отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".
09:13:03 26-10-2025
Теперь всё понятно стало
09:41:30 26-10-2025
Деды прохлаждаются... Не они же в окопах..
10:01:54 26-10-2025
"США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий." так эти "дочки" до сих пор бандеровцев солярой и бензином снабжают. только бизнес,ничего личного...
15:09:16 26-10-2025
Гость (10:01:54 26-10-2025) "США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерни... А поконкретней можешь сказать- когда, где и как ? Или твое дело продвигать тут пропаганду г-на Ходорковского?
12:03:18 26-10-2025
Нужно с утра срочно новости посмотреть, чтобы узнать любит сегодня Трамп Путина или нет).