СМИ: Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в последние дни октября

Встреча должна пройти в Будапеште, подготовку уже начали российские и американские дипломаты

20 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В прессу просочилась информация о возможных сроках проведения переговоров между Путиным и Трампом в Будапеште.

Со ссылкой на источники в Белом доме издание Wall Street Journal передает, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов в столице Венгрии предварительно намечена на 30 или 31 октября.

Как сообщил источник, перед официальным объявлением дат встречи министры иностранных дел России и США, Лавров и Рубио, должны будут согласовать все вопросы организации. В настоящее время именно эти даты рассматриваются как наиболее вероятные.