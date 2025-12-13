Барнаульский водитель, не выпустивший из автобуса девочку, стал фигурантом уголовного дела

У мужчины не оказалось сдачи при оплате за проезд и он решил не выпускать ребенка

13 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле начато следствие в связи с инцидентом, когда водитель автобуса не позволил ребенку покинуть транспортное средство, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Двенадцатилетняя школьница пропустила свою остановку, поскольку водитель не мог дать сдачу при оплате проезда. Мужчина проигнорировал просьбу выпустить ее и продолжил движение, высадив девочку лишь на следующей остановке. В результате ребенок был вынужден проделать долгий путь домой пешком в холодную погоду.

После освещения инцидента в средствах массовой информации Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг в сфере транспорта, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления детальный отчет о ходе проводимого расследования. Данное дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.