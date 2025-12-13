Барнаульский водитель, не выпустивший из автобуса девочку, стал фигурантом уголовного дела
У мужчины не оказалось сдачи при оплате за проезд и он решил не выпускать ребенка
13 декабря 2025, 13:05, ИА Амител
В Барнауле начато следствие в связи с инцидентом, когда водитель автобуса не позволил ребенку покинуть транспортное средство, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.
Двенадцатилетняя школьница пропустила свою остановку, поскольку водитель не мог дать сдачу при оплате проезда. Мужчина проигнорировал просьбу выпустить ее и продолжил движение, высадив девочку лишь на следующей остановке. В результате ребенок был вынужден проделать долгий путь домой пешком в холодную погоду.
После освещения инцидента в средствах массовой информации Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг в сфере транспорта, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления детальный отчет о ходе проводимого расследования. Данное дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Ваше дело, товарищ Бастрыкин. Это нельзя просто так оставить. Целую
остановку при холодной погоде протопала девочка. А вдруг ангина?
Следующий раз родители 5000₽ купюру ребёнку дадут ...
Похищение несовершеннолетней и насильственное удержание?
Водилы-черти, очень мало нормальных, теперь возьмут одного за яйца, может остальные задумаются
Гость (14:49:08 13-12-2025) Водилы-черти, очень мало нормальных, теперь возьмут одного з... Водители черти, родителям почет)
Гость (14:49:08 13-12-2025) Водилы-черти, очень мало нормальных, теперь возьмут одного з... задумаются -а надо оно им быть водилами? И вообще никого не будет
Гость (18:26:13 13-12-2025) задумаются -а надо оно им быть водилами? И вообще никого не ... Уж лучше на такси, чем с таким общественным транспортом. Выгонят вас, газелистов, и пойдете землю мерзлую лопатами "грызть". Почувствовали себя царьками мелкого масштаба.. Быстрее бы заблочили мелкие переводы на один счет. Вот тогда и будете скакать как "уж на сковородке". Тогда сразу и валидатор и терминал и найдутся и заработают.
Гость (19:03:50 13-12-2025) Уж лучше на такси, чем с таким общественным транспортом. Выг... Водила самозанятый. Переводы по телефону 100% законны. И?
Гость (19:42:56 13-12-2025) Водила самозанятый. Переводы по телефону 100% законны. И?... Твой самозанятый водила чек обязан предоставить умник, в том числе физ лицу. Что-бы умничать надо хотя бы дочитывать законы, в вашем случае с комментами юристов.
Гость (19:03:50 13-12-2025) Уж лучше на такси, чем с таким общественным транспортом. Выг... АХАХА, в такси 90% еще хлеще чертей.
Валидатор поставьте, и не будет уголовных дел по такому поводу. А то водители более любят наличку и ничем не думают. Про одну остановку пешком - не на надо ерничать!
гость (14:53:39 13-12-2025) Валидатор поставьте, и не будет уголовных дел по такому пово... Как она валидатором рассчитается, когда у неё наличка?
Так и делают. И вообще, что у нас происходит? У нас решили извести нормальных людей, чтобы остались мелочные мошенники, ради 40 рублей отправляющих детей в дорогу с крупной купюрой , зная, что это может обернуться проблемой? У нас "великая" певица решила нагреть человека на сотню миллионов и ей это прошло!!! У нас просят помочь СВО, люди последнее отдают, но при этом в минобороне испаряются триллионы.
Ну и дебил. Сейчас ему еще "оставление в опасности" и "незаконное лишение свободы" прикрутят. Всего за 40 рублей. Недорого, так-то.
Когда вы все претесь с 5 000 купюрами. Где на всех размен наберете? У вас два варианта, в России 4. Отказаться от покупки, расплатиться картой, расплатиться через сбп, либо ждать неограниченное количество времени, пока кассир будет ходить в ближайший размен. Но вас же самых умных ни один из вариантов не устраивает и вы начинаете скандалить. Тыкать и указывать, и говорить, что у вас ДОЛЖНО быть.
гость (15:38:40 13-12-2025) Когда вы все претесь с 5 000 купюрами. Где на всех размен на... Такой закон, кто виноват?
гость (15:38:40 13-12-2025) Когда вы все претесь с 5 000 купюрами. Где на всех размен на... Это если брать только хлеб с молоком и печеньками, то пятитысячная не при делах, а чуть побольше взять - сразу вылетает сумма за тыщу рублей.
Водилу жалко, эта тупоры....лая мамаша специально всё подстроила
Неужели в доме не нашлось 80 рублей ребенку на проезд?
Гость (16:04:46 13-12-2025) Неужели в доме не нашлось 80 рублей ребенку на проезд? ... С чего все взяли, что у нее 5000 купюра была? В статье ни слова об этом. Я думаю, никто не даст ребенку такие деньги. Если у них в семье одни 5 тысячные купюры , то ребенок не ездил бы общественным транспортом
Гость (00:51:15 14-12-2025) С чего все взяли, что у нее 5000 купюра была? В статье ни сл... ну не с полтинника же сдачи не нашлось.
Сказано же не гражданам РФ запрещено работать водителями. Нет кто-то допускает их до руля.