Недолгая жизнь. Скандально известные "аварийные новостройки" снесут в Бийске

Проблемы в многоэтажках появились уже в первый год после сдачи

09 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске готовятся сносить три многоквартирных дома на ул. им. Героя Советского Союза Спекова. В начале декабря 2025-го проект демонтажа объектов получил положительное заключение стройэкспертизы. Здания возведены в 2011 году для переселенцев из аварийного жилья. Но, как выяснилось сразу после заселения, новостройки оказались не лучше ветхого фонда: фасады домов были с браком, стены – пустыми, а крыши – дырявыми. Более десяти лет ушло у собственников квартир, чтобы добиться справедливости.

Как в сказке

Три "спековских" дома построены по канадской (по другим данным – европейской) технологии. Здания возводили на основе металлического каркаса, который обшивался внутри и снаружи, а между обшивкой был уложен утеплитель. Подрядчик обещал, что подобная технология напоминает термос, и дома хорошо держат тепло.

Однако оказалось совсем наоборот: в первую же зиму квартиры стали промерзать, в некоторых помещениях с потолка текла вода, стены были "картонными", а концентрация опасных веществ в домах превышала норму. Часть "переселенцев" так и не решились заехать в квартиры, другие съехали через несколько месяцев. За хлипкость конструкций бийчане прозвали дома "три поросенка".

Закономерный итог

После жалоб жильцов администрация города (выступая заказчиком строительства) обратилась в суд с иском к новосибирской компании "Новолит", но та не стала устранять дефекты. Это было сделано за счет средств города.

Проведенные экспертизы выявили в домах многочисленные нарушения санитарных, строительных и технических норм. В 2016 году качество зданий оценил председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин. По его словам, это "худший вариант худшей казармы худшего стройбата", который строили в 70-е годы прошлого века.

В 2019 году был арестован замглавы администрации Бийска по строительству Дмитрий Маслюк. Чиновника обвиняли в превышении полномочий: дома приняли на баланс города, несмотря на явные нарушения. Однако дело против Маслюка было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С февраля 2024 года в суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-главы Бийска Александра Студеникина. Ему вменяют халатность при расселении "спековских" домов. Руководитель компании "Новолит" Станислав Барковский скрылся и до сих пор не пойман.

В 2021 году в Бийске приняли местную программу расселения домов на улице Спекова. Жильцам предлагали либо денежные возмещения за изъятые квартиры, либо предоставление нового жилья. В администрации наукограда в 2024 году сообщали: после сноса домов участки будут реализованы через торги. Скорее всего, на площадке возведут новые многоэтажки.