Недолгая жизнь. Скандально известные "аварийные новостройки" снесут в Бийске
Проблемы в многоэтажках появились уже в первый год после сдачи
09 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
В Бийске готовятся сносить три многоквартирных дома на ул. им. Героя Советского Союза Спекова. В начале декабря 2025-го проект демонтажа объектов получил положительное заключение стройэкспертизы. Здания возведены в 2011 году для переселенцев из аварийного жилья. Но, как выяснилось сразу после заселения, новостройки оказались не лучше ветхого фонда: фасады домов были с браком, стены – пустыми, а крыши – дырявыми. Более десяти лет ушло у собственников квартир, чтобы добиться справедливости.
Как в сказке
Три "спековских" дома построены по канадской (по другим данным – европейской) технологии. Здания возводили на основе металлического каркаса, который обшивался внутри и снаружи, а между обшивкой был уложен утеплитель. Подрядчик обещал, что подобная технология напоминает термос, и дома хорошо держат тепло.
Однако оказалось совсем наоборот: в первую же зиму квартиры стали промерзать, в некоторых помещениях с потолка текла вода, стены были "картонными", а концентрация опасных веществ в домах превышала норму. Часть "переселенцев" так и не решились заехать в квартиры, другие съехали через несколько месяцев. За хлипкость конструкций бийчане прозвали дома "три поросенка".
Закономерный итог
После жалоб жильцов администрация города (выступая заказчиком строительства) обратилась в суд с иском к новосибирской компании "Новолит", но та не стала устранять дефекты. Это было сделано за счет средств города.
Проведенные экспертизы выявили в домах многочисленные нарушения санитарных, строительных и технических норм. В 2016 году качество зданий оценил председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин. По его словам, это "худший вариант худшей казармы худшего стройбата", который строили в 70-е годы прошлого века.
В 2019 году был арестован замглавы администрации Бийска по строительству Дмитрий Маслюк. Чиновника обвиняли в превышении полномочий: дома приняли на баланс города, несмотря на явные нарушения. Однако дело против Маслюка было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
С февраля 2024 года в суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-главы Бийска Александра Студеникина. Ему вменяют халатность при расселении "спековских" домов. Руководитель компании "Новолит" Станислав Барковский скрылся и до сих пор не пойман.
В 2021 году в Бийске приняли местную программу расселения домов на улице Спекова. Жильцам предлагали либо денежные возмещения за изъятые квартиры, либо предоставление нового жилья. В администрации наукограда в 2024 году сообщали: после сноса домов участки будут реализованы через торги. Скорее всего, на площадке возведут новые многоэтажки.
09:16:33 09-12-2025
У меня со знакомого кредит взыскивают с 2012 года 15 тысяч срок давности 3 года. Но не суд не приставов это не смущает. А тут оказывается сроки вышли, виноватых нет.
Торжество правосудия
11:00:35 09-12-2025
Гость (09:16:33 09-12-2025) У меня со знакомого кредит взыскивают с 2012 года 15 тысяч с... так он должон был сам прийти в суд и заявить, что срок давности вышел. А если он вместо этого где-то ныкался по углам, то все верно делает правосудие, пущай платит.
09:32:16 09-12-2025
Вот так государство умеет переселять переселенцев. Небось в старых домах переселенцев получше было, чем в этих.
15:52:52 09-12-2025
Гость (09:32:16 09-12-2025) Вот так государство умеет переселять переселенцев. Небось в ...
Здания возведены в 2011 году для переселенцев из аварийного жилья.
Уж сколько про это пишут: вовремя ремонтируйте старый фонд. Простоит еще 50 лет.
Кто покупал жилье в этом доме для переселенцев из аварийного жилья? Кто принимал этот дом? Опять нет виновных? Поди еще и премии себе к новому году выписали?
16:25:34 09-12-2025
Гость (09:32:16 09-12-2025) Вот так государство умеет переселять переселенцев. Небось в ... Намного лучше! Только властям надо их ремонтировать ! И простоит еще старая гвардия)))
09:39:54 09-12-2025
А зачем на фото ЖК Шотландия? Бийск не Барнаул)
10:49:13 09-12-2025
Канадская технология? Жульническо-воровская технология... Воровство денег... Смертную казнь за воровство из бюджета надо вводить иначе разворуют все....
11:39:49 09-12-2025
Однако дело против Маслюка было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Хорошую статеечку депутаты приняли для себя и чиновников. Наворовал, попугали, дело закрыли, срок ведь вышел. А разве воровство не подрывает экономику, разве не подрывает здоровье физическое и моральное у обворованных людей? Воры это вредители и предатели Родины. На них не распространяется срок давности.