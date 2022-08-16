Топ-5 самых дорогих загородных домов и коттеджей Алтайского края: 350 тысяч за «квадрат»

Обзор самых дорогих по цене одного «квадрата» коттеджей Алтайского края, продаваемых на Avito летом-2022. Рассказываем, где цена квадратного метра стоит 120 тыс. рублей и выше.

Фото: avito.ru

Первое место. Цена «квадрата» — 353 077 рублей. Огромный коттедж площадью 1300 кв. м продают в Смоленском районе за 459 млн рублей. На день публикации обзора это самый дорогой загородный дом как по цене квадратного метра жилья, так и по общей стоимости. Он находится в селе Новотырышкино, недалеко от курорта Белокуриха.

Этот дом из бруса стоит на участке 1,17 га. В двухэтажном коттедже пять спален, комната для горничной, обеденный зал, детская комната, бытовое помещение, прихожая. Огромный гараж размером с добрый коттедж: 313 «квадратов». А также домик для прислуги.

Фото: avito.ru

Второе место. Цена «квадрата» — 212 715 рублей. В Барнаульском бору недалеко от горнолыжной базы «Авальман» в Горнолыжном проезде за 88 млн рублей продаётся кирпичный коттедж площадью 413,7 кв. м.

Здание стоит на участке 12 соток. Оно находится в охраняемом посёлке закрытого типа «Гринвуд» с элитными усадьбами, дома здесь выполнены в одном стиле. Основной дом четырёхуровневый.

Кроме основного коттеджа есть двухэтажный гостевой дом. На его первом этаже располагается гараж на два авто, котельная, которая обслуживает оба дома, комната садовника; на втором этаже гостиная, спальня и санузел.

Новости

Недвижимость Они золотые? Что за дачи от 5 млн и дороже продают в Барнауле

Фото: avito.ru

Третье место. Цена «квадрата» — 211 111 рублей. В барнаульском посёлке Плодопитомник выставлен на продажу за 43,7 млн рублей кирпичный коттедж площадью 207 кв. м. С участком 10 соток.

В доме два этажа и цоколь. Пять комнат. Со второго этажа видна Обь.

Фото: avito.ru

Четвёртое место. Цена «квадрата» — 209 302 рубля. Кирпичный коттедж в барнаульском бору площадью 215 кв. м предлагают купить за 45 млн рублей. Он стоит на участке 10,3 сотки. Находится в закрытом охраняемом посёлке Серебряный бор.

На первом этаже находится большая кухня-гостиная, в холле гардеробная комната, котельная, гостевой санузел. На цокольном этаже — овощехранилище. На втором этаже есть три спальни, зимний сад и ванная комната.

Фото: avito.ru

Пятое место. Цена «квадрата» — 194 175 рублей. Кирпичный коттедж с фигурами драконов на крыше и на участке продают в селе Бобровка за 100 млн рублей. Площадь дома — 515 кв. м, а участка — 35 соток.

Этот трёхэтажный дом-замок находится в коттеджном посёлке Светлом, отделённом от самой деревни лесом. Посёлок стоит на берегу реки Бобровка.

Участок разделён на три зоны: сад с плодовыми деревьями, парк с ландшафтным дизайном и зону отдыха с печкой для пиццы, местом для барбекю и коптильней. В парке находится гостевой дом с камином и гараж на несколько машин.

Напомним, что в самой дорогой квартире в Барнауле (по данным Avito на середину августа 2022 года) цена квадратного метра — 387,5 тыс. рублей. Сама же эта четырёхкомнатная квартира оценивается продавцом в 62 млн рублей.