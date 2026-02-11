Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в гараже на Алтае
В результате возгорания повреждены пол, стены и перекрытие строения
11 февраля 2026, 13:52, ИА Амител
Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Вечером 10 февраля в селе Топольном Угловского района произошел пожар в надворной постройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Когда к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения, огонь уже распространялся внутри гаража. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. В результате пожара повреждены пол, стены и перекрытие строения. По данным спасателей, обошлось без погибших и пострадавших.
В тушении участвовали семь человек личного состава с привлечением двух единиц техники.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Комментарии 0