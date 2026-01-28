На ВДНХ в Барнауле вспыхнул пожар: из подземного гаража эвакуировали 100 человек

В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали

28 января 2026, 17:17, ИА Амител

Пожар на ВДНХ в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на территории ВДНХ произошел пожар в подземном гараже. Возгорание возникло под зданием "Эко‑Ярмарки", расположенной на улице Взлетной, сообщает МЧС Алтайского края.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате инцидента поврежден один автомобиль, а также пострадал один человек — его госпитализировали.

Оперативные действия позволили избежать более серьезных последствий. До прибытия пожарных расчетов из здания "Эко‑Ярмарки" эвакуировали 100 человек. Также из гаражного кооператива вывели еще двоих.

Предварительная причина происшествия — неисправность систем транспортного средства, которая привела к возгоранию.

На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется расследование для установления всех факторов, спровоцировавших пожар.

