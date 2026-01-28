На ВДНХ в Барнауле вспыхнул пожар: из подземного гаража эвакуировали 100 человек
В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали
28 января 2026, 17:17, ИА Амител
В Барнауле на территории ВДНХ произошел пожар в подземном гараже. Возгорание возникло под зданием "Эко‑Ярмарки", расположенной на улице Взлетной, сообщает МЧС Алтайского края.
По данным экстренных служб, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате инцидента поврежден один автомобиль, а также пострадал один человек — его госпитализировали.
Оперативные действия позволили избежать более серьезных последствий. До прибытия пожарных расчетов из здания "Эко‑Ярмарки" эвакуировали 100 человек. Также из гаражного кооператива вывели еще двоих.
Предварительная причина происшествия — неисправность систем транспортного средства, которая привела к возгоранию.
На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется расследование для установления всех факторов, спровоцировавших пожар.
Ранее сообщалось, что в Бийске произошел хлопок в жилом доме из-за возгорания в мусоропроводе. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.
17:55:02 28-01-2026
Забудьте слово ВДНХ. Оно было на горе, и оно было в СССР. Всё, других ВДНХ в Барнауле нет.
Есть базарное строение с погонялом эко-ярмарка.
17:59:55 28-01-2026
А сколько гаражей под жилыми домами?
09:26:12 29-01-2026
ВДНХ - это выставка достижений народного хозяйства. Где там выставка и где народное хозяйство?