На ВДНХ в Барнауле вспыхнул пожар: из подземного гаража эвакуировали 100 человек

В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали

28 января 2026, 17:17, ИА Амител

Пожар на ВДНХ в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар на ВДНХ в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на территории ВДНХ произошел пожар в подземном гараже. Возгорание возникло под зданием "Эко‑Ярмарки", расположенной на улице Взлетной, сообщает МЧС Алтайского края

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате инцидента поврежден один автомобиль, а также пострадал один человек — его госпитализировали.

Оперативные действия позволили избежать более серьезных последствий. До прибытия пожарных расчетов из здания "Эко‑Ярмарки" эвакуировали 100 человек. Также из гаражного кооператива вывели еще двоих. 

Предварительная причина происшествия — неисправность систем транспортного средства, которая привела к возгоранию.

На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется расследование для установления всех факторов, спровоцировавших пожар.

Ранее сообщалось, что в Бийске произошел хлопок в жилом доме из-за возгорания в мусоропроводе. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.

Барнаульские спасатели не смогли подъехать к месту пожара из-за нечищеной улицы Горской

Сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральную линию почти на 100 метров
Комментарии 3

Гость

17:55:02 28-01-2026

Забудьте слово ВДНХ. Оно было на горе, и оно было в СССР. Всё, других ВДНХ в Барнауле нет.
Есть базарное строение с погонялом эко-ярмарка.

Гость

17:59:55 28-01-2026

А сколько гаражей под жилыми домами?

Гость

09:26:12 29-01-2026

ВДНХ - это выставка достижений народного хозяйства. Где там выставка и где народное хозяйство?

