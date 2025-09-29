На Алтае пресекли волну фейков о нападениях на школы

За провокациями могут стоять группы, связанные с недружественными странами

29 сентября 2025

Волна фейков о нападениях на школы прокатилась по Алтайскому краю. Правоохранители пресекли распространение недостоверной информации. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

Сообщения о якобы подготовке терактов в школах края появились 29 сентября. По данным специалистов, к этому могут быть причастны злоумышленники, связанные с недружественными странами.

«Подобные фейки призваны не только вызвать панику, но и используются для сбора конфиденциальной информации о пользователях через уязвимости в политике конфиденциальности популярных мессенджеров», – добавили эксперты органов профилактики.

Правоохранительные органы Алтайского края напоминают об ответственности за распространение фейков, а также призывают жителей проверять информацию у ответственных органов.