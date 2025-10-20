НОВОСТИОбщество

В России пресекли волну фейков о взломе мессенджера Max

Ранее ряд источников распространили информацию об утечке данных более 46 млн пользователей

20 октября 2025, 07:50, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

19 октября в России начали распространяться сообщения о возможном взломе мессенджера Max. Ряд анонимных Telegram-каналов опубликовал информацию об утечке данных более 46 млн пользователей. Вмешательство хакеров опровергли в Минцифры.

Источники писали, что в даркнете якобы выставили на продажу базу данных пользователей Max. Судя по публикациям, продавец утверждал, что в его распоряжении находится более 46,2 млн записей: ФИО, телефонные номера пользователей, а также их ID и аватарки профилей на "Госуслугах".

В ведомстве уточнили, что ни одна из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с именами реальных пользователей.

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей "Госуслуг". Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», – рассказали в министерстве.

Представители Минцифры заверили, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены.

Фейковая информация / Изображение: amic.ru

Фейк об учениях по полному отключению интернета распространяют на Алтае

Якобы будет недоступна мобильная связь, а домашний интернет существенно ограничат
НОВОСТИОбщество

Россия новые технологии Фейки

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:03:22 20-10-2025

- "Источники писали, что в даркнете якобы выставили на продажу базу данных пользователей Max." ------ Дыма без огня не бывает. Для меня, сам Мах есть фейк и я от него шарахаюсь, как от чумного, до тех пор пока не вернется прошлое. Короли приходят и уходят, надо только подождать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:37 20-10-2025

Можно кстати найти и купить эту "не украденную" базу. Вчера энтузиасты смотрели её, проверяли номера, многие не совпадают или сим карты уже принадлежат другим людям. Т.е организация классическая, бардак и недостоверность, что подтверждает её оригинальность.
Фейки - ЗЛО!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:31:16 20-10-2025

пересчитали реальных пользователей и поняли, что продаваемая база в 10 раз больше. на том и успокоились

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:18 20-10-2025

Вмешательство хакеров опровергли в Минцифры/// А причем тут вообще Минцифры? Утечка Пдн это когда должен владелец этой системы оповестить РКН, а если не оповещает, то РКН должен провести проверку, так закон гласит

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:54 20-10-2025

школьников заставляют мах скачивать
и родителей

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:20 06-11-2025

Гость (13:28:54 20-10-2025) школьников заставляют мах скачиватьи родителей... Он у меня есть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:50 20-10-2025

На этих выходных мне пришла СМС с паролем для входа в МАХ, но никто её не запрашивал. У меня уже открытый аккаунт. Значит хотели все-таки зайти, а кто неизвестно

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:46 20-10-2025

жулики уже и через мах звонят .

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:42 20-10-2025

А мне сегодня позвонили через этот Макс и попытались развести на теме домофона. А через проклятый Воцап,за много лет-ни разу. Это как?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров