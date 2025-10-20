Ранее ряд источников распространили информацию об утечке данных более 46 млн пользователей

19 октября в России начали распространяться сообщения о возможном взломе мессенджера Max. Ряд анонимных Telegram-каналов опубликовал информацию об утечке данных более 46 млн пользователей. Вмешательство хакеров опровергли в Минцифры.

Источники писали, что в даркнете якобы выставили на продажу базу данных пользователей Max. Судя по публикациям, продавец утверждал, что в его распоряжении находится более 46,2 млн записей: ФИО, телефонные номера пользователей, а также их ID и аватарки профилей на "Госуслугах".

В ведомстве уточнили, что ни одна из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с именами реальных пользователей.

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей "Госуслуг". Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», – рассказали в министерстве.

Представители Минцифры заверили, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены.