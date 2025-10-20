В России пресекли волну фейков о взломе мессенджера Max
Ранее ряд источников распространили информацию об утечке данных более 46 млн пользователей
20 октября 2025
19 октября в России начали распространяться сообщения о возможном взломе мессенджера Max. Ряд анонимных Telegram-каналов опубликовал информацию об утечке данных более 46 млн пользователей. Вмешательство хакеров опровергли в Минцифры.
Источники писали, что в даркнете якобы выставили на продажу базу данных пользователей Max. Судя по публикациям, продавец утверждал, что в его распоряжении находится более 46,2 млн записей: ФИО, телефонные номера пользователей, а также их ID и аватарки профилей на "Госуслугах".
В ведомстве уточнили, что ни одна из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с именами реальных пользователей.
«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей "Госуслуг". Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», – рассказали в министерстве.
Представители Минцифры заверили, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены.
- "Источники писали, что в даркнете якобы выставили на продажу базу данных пользователей Max." ------ Дыма без огня не бывает. Для меня, сам Мах есть фейк и я от него шарахаюсь, как от чумного, до тех пор пока не вернется прошлое. Короли приходят и уходят, надо только подождать.
08:39:37 20-10-2025
Можно кстати найти и купить эту "не украденную" базу. Вчера энтузиасты смотрели её, проверяли номера, многие не совпадают или сим карты уже принадлежат другим людям. Т.е организация классическая, бардак и недостоверность, что подтверждает её оригинальность.
Фейки - ЗЛО!
09:31:16 20-10-2025
пересчитали реальных пользователей и поняли, что продаваемая база в 10 раз больше. на том и успокоились
13:25:18 20-10-2025
Вмешательство хакеров опровергли в Минцифры/// А причем тут вообще Минцифры? Утечка Пдн это когда должен владелец этой системы оповестить РКН, а если не оповещает, то РКН должен провести проверку, так закон гласит
13:28:54 20-10-2025
школьников заставляют мах скачивать
и родителей
21:11:20 06-11-2025
Гость (13:28:54 20-10-2025) школьников заставляют мах скачиватьи родителей... Он у меня есть
13:34:50 20-10-2025
На этих выходных мне пришла СМС с паролем для входа в МАХ, но никто её не запрашивал. У меня уже открытый аккаунт. Значит хотели все-таки зайти, а кто неизвестно
14:24:46 20-10-2025
жулики уже и через мах звонят .
14:29:42 20-10-2025
А мне сегодня позвонили через этот Макс и попытались развести на теме домофона. А через проклятый Воцап,за много лет-ни разу. Это как?