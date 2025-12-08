Стало известно, какой салат оказался самым дорогим для новогоднего стола

В рейтинг вошли четыре традиционных салата, стоимость которых рассчитана по стандартным рецептам на четверых человек

08 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Классический салат оливье возглавил рейтинг самых затратных блюд для новогоднего стола. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Росстата, его приготовление на четверых человек обойдется в 576 рублей.

Второе место заняла "Мимоза" с итоговой стоимостью 295 рублей, а селедка под шубой оказалась на третьем месте – 291 рубль. Самым бюджетным в этом году стал салат "Столичный" (269 рублей).

Расчеты основаны на стандартных рецептах. Для оливье требуется вареная колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез, яйца, картофель, морковь и лук. Стоимость "Мимозы" и "шубы" оказалась почти вдвое ниже из-за разницы в наборе ингредиентов и их весе.

Ранее аналитик программы лояльности "X5 Клуба" Арина Самойлова рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить заранее, чтобы сэкономить деньги, при этом не рискуя качеством. В первую очередь стоит обратить внимание на консервы, также запастись можно соленьями.