После блокировки Roblox в Госдуме предложили ввести ИИ-проверку детских игр

При необходимости к проверке подключат экспертов

10 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме предложили внедрить систему предварительной проверки детских компьютерных игр с помощью искусственного интеллекта. Инициатива стала реакцией на недавнюю блокировку Roblox и призвана предотвратить подобные ситуации в будущем, пишет Shot.

По словам депутата Татьяны Буцкой, ИИ должен оценивать игры до их попадания в телефоны детей. Если система выявит потенциально опасный контент или у родителей возникнут вопросы к безопасности, ситуацию дополнительно рассмотрит реальный эксперт.

Этот подход, по замыслу Буцкой, позволит заранее выявлять риски и избегать резких запретов.

Напомним, Roblox был заблокирован в России из-за обнаруженного на платформе контента, связанного с экстремизмом и пропагандой ЛГБТ*. Инициатива направлена на создание более прозрачного и превентивного механизма защиты детей в цифровой среде.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ