Барнаульцы смогут сдать праздничные ёлки на переработку
Их используют в производстве древесных плит
27 декабря 2022, 12:51, Никита Черников
Фото: amic.ru
После Нового года барнаульцы смогут сдать праздничные ёлки на переработку, сообщили в мэрии.
Точки приёма будут работать 21 января с 11:00 до 13:00 на площади Народной, в Зелёном сквере на площади Октября, на Балтийской, 53, у ТРЦ «Гулливер», около ТЦ «Огни» и на парковке у «Леруа Мерлен» на Павловском тракте.
Все сданные ёлки используют в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.
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