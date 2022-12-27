Их используют в производстве древесных плит

27 декабря 2022, 12:51, Никита Черников

Фото: amic.ru

После Нового года барнаульцы смогут сдать праздничные ёлки на переработку, сообщили в мэрии.

Точки приёма будут работать 21 января с 11:00 до 13:00 на площади Народной, в Зелёном сквере на площади Октября, на Балтийской, 53, у ТРЦ «Гулливер», около ТЦ «Огни» и на парковке у «Леруа Мерлен» на Павловском тракте.

Все сданные ёлки используют в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.