НОВОСТИОбщество

Барнаульцы смогут сдать праздничные ёлки на переработку

Их используют в производстве древесных плит

27 декабря 2022, 12:51, Никита Черников

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

После Нового года барнаульцы смогут сдать праздничные ёлки на переработку, сообщили в мэрии.

Точки приёма будут работать 21 января с 11:00 до 13:00 на площади Народной, в Зелёном сквере на площади Октября, на Балтийской, 53, у ТРЦ «Гулливер», около ТЦ «Огни» и на парковке у «Леруа Мерлен» на Павловском тракте.

Все сданные ёлки используют в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Комментарии 16

  • А почем принимать будут?)))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Эти ёлки срублены летом, обработаны какой то гадоостью, чтобы не желтели и не осыпались И хвоёй уже не пахнут Осталось с них дома построить
    27 декабря, Гость   Ответить
  • да. по чем скупка?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сумма?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • сказали, что компенсируют проезд в общественном транспорте до пункта сбора
    27 декабря, Гость   Ответить
  • сказали, что компенсируют проезд в общественном транспорте до пункта сбора//// А от пункта сбора? А за компенсацией видимо еще куда-то надо ехать, потратив на проезд рублей 60))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А за компенсацией видимо еще куда-то надо ехать - собрать справки: о судимости, доходах, составе семьи. Заполнить заявление на ГосУслугах, приложив скан паспорта, снилса, отпечаток носа и левой пятки, а потом в течении 3 лет возможно и получите компенсацию.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а потом в течении 3 лет возможно и получите компенсацию. === А возможно и не получите, ибо срок исковой давности истечет)))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А возможно и не получите- печально(
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, печально( === Печально, зато вполне реально)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "А почем принимать будут?)))" --- Гость, умники, а куда вы эту елку еще хотели деть? Запихать в мусоропровод? Костер на балконе устроить или что?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Если бесплатно, я её лучше в мусоропровод поперёк забью.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, умники, а куда вы эту елку еще хотели деть? Запихать в мусоропровод? Костер на балконе устроить или что? ///А я должен потратить собственные средства на проезд, свое время, и чтоб на этом потом кто-то бабло сделал?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • С балкона хорошо летит.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А я должен потратить собственные средства на проезд, свое время, и чтоб на этом потом кто-то бабло сделал? === +100500+++++++++++++++++++++++++++
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Точки сбора, ха. Ладно бы если бы сами ездили по городу, я бы ещё подумал и вышел бы её отдать, даже бесплатно. Но чтоб куда-то там ехать, чтобы её отдать... Это нужно совсем быть безумным. Ибо даже если там тебе и дадут денег, то они явно не стоят времени, затраченного на всё это
    28 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров