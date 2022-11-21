Каждый третий работник в Алтайском крае зарабатывает меньше 20 тысяч рублей

В Алтайском крае оказалась самая большая доля сотрудников среди других регионов Сибири, которые получают меньше 20 тысяч рублей в месяц. Согласно данным РИА Рейтинг, в регионе 32,6% таких работников.

Чуть меньше доля сотрудников со скромной зарплатой оказалась в Республике Алтай — 23,3%. Для сравнения, в Кузбассе такая доля равняется 12,7%.

В Красноярском крае более 100 тысяч рублей получает почти каждый восьмой житель. На втором месте оказалась Иркутская область (8,6%), а на третьем — Томская область (7,1%). Лучше всего в РФ дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40% работающих. На последних строчках — Ингушетия и Калмыкия — по 1,3%.