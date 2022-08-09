В Барнауле с 15 августа можно приобрести единые школьные и студенческие проездные

В Барнауле с 1 сентября на городских и пригородных автобусных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам, начнут действовать тарифы «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей» и «Студенческий», сообщает мэрия города.

С 15 августа стартует продажа проездных. Приобрести их можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай».

«Студенту необходимо предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность. Школьнику понадобится справка об обучении и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя). Чтобы приобрести билет „Для школьников из малообеспеченных семей“ необходимо обратиться в МУП „Центртранс“ (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семья признана нуждающейся», — объяснили власти.

Стоимость проездных билетов:

«Студенческий» — 650 рублей;

«Школьный» — 550 рублей;

«Для школьников из малообеспеченных семей» — 400 рублей.

Маршруты с регулируемыми тарифами:

Автобусы: 1, 2, 2к, 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;

Сезонные автобусные маршруты (с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;

Все трамваи и троллейбусы.

В автобусах, работающих по нерегулируемым маршрутам и где нет льготного проезда, проездные не действуют.