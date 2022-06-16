В Республике Алтай опровергли информацию о том, что представители власти развлекаются на базе «Киви-Лодж»

Пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов прокомментировал публикацию телеграм-канала Mash о базе отдыха «Киви-Лодж». Авторы публикации заявили, что это элитная зона отдыха, где развлекаются официальные лица.

По словам Максимова, комплекс построили ещё в девяностых, но в 2014 году его передали Республике Алтай. Тогда содержание объекта обходилось бюджету в 26 млн рублей в год.

Когда главой республики стал Олег Хорохордин, расходы на содержание базы отдыха сократили в три раза.

«В начале этого года объект был передан в оперативное управление Управделами правительства, после чего затраты на объект сократились ещё в два раза. Сейчас эти затраты составляет оплата электроэнергии и коммунальных услуг, заработная плата персонала и уплата налогов на имущество — как и на всех объектах и учреждениях, подведомственных правительству», — пояснил Максимов.

Он рассказал, что сейчас базу отдыха используют для проведения встреч с официальными лицами, но никаких корпоративов здесь не проводят.