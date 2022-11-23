Водитель «Крузака» припарковался прямо на тротуаре в Барнауле
Пешеходы возмутились тем, как нагло автомобилист себя повёл
23 ноября 2022, 08:20, Илья Звягинцев
В Барнауле пешеходы заметили, пожалуй, самого наглого водителя. О нём они рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
Автомобилист бросил свою машину на пешеходном переходе у стадиона «Динамо». Несмотря на то, что вокруг было много места для парковки, оставить внедорожник он решил именно в пешеходной зоне.
Пользователи социальных сетей удивились тому, что на столь оживлённом участке дороги брошенную машину не заметили сотрудники ГИБДД.
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