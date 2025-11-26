Обязательную отработку для студентов-инженеров предложили ввести в России

Автор инициативы отметил, что по тому же принципу инженеры учатся в других странах мира

26 ноября 2025, 17:55, ИА Амител

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Литвиненко, возглавляющий Санкт-Петербургский горный университет, выступил с инициативой преобразования образовательной системы, предложив ввести обязательный период работы по специальности в течение трех лет после завершения обучения. Об этом он рассказал в беседе с "Ведомостями".

«Необходимо существенно, как минимум втрое, уменьшить число высших учебных заведений и перейти к распределению государственных грантов на конкурсной основе. По завершении учебы выпускникам будет предоставляться подтверждение о прохождении курса высшего инженерного образования», – считает Литвиненко.

Он убежден, что после завершения обучения по предложенной модели обязательным условием для получения диплома должна стать трехгодичная практика на производстве.

Руководитель Горного университета акцентировал внимание на том, что в ряде государств на законодательном уровне предусмотрены дополнительные обязательства для специалистов данного профиля.