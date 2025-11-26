НОВОСТИОбщество

Обязательную отработку для студентов-инженеров предложили ввести в России

Автор инициативы отметил, что по тому же принципу инженеры учатся в других странах мира

26 ноября 2025, 17:55, ИА Амител

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Литвиненко, возглавляющий Санкт-Петербургский горный университет, выступил с инициативой преобразования образовательной системы, предложив ввести обязательный период работы по специальности в течение трех лет после завершения обучения. Об этом он рассказал в беседе с "Ведомостями".

«Необходимо существенно, как минимум втрое, уменьшить число высших учебных заведений и перейти к распределению государственных грантов на конкурсной основе. По завершении учебы выпускникам будет предоставляться подтверждение о прохождении курса высшего инженерного образования», – считает Литвиненко.

Он убежден, что после завершения обучения по предложенной модели обязательным условием для получения диплома должна стать трехгодичная практика на производстве.

Руководитель Горного университета акцентировал внимание на том, что в ряде государств на законодательном уровне предусмотрены дополнительные обязательства для специалистов данного профиля.

«К примеру, в Соединенных Штатах Америки ежегодный выпуск инженеров составляет всего две тысячи человек. Это высококвалифицированные специалисты, каждый из которых находится на персональном учете. Им выдается особое свидетельство, согласно которому они не могут покинуть страну без предварительной регистрации. Аналогичная система действует и в Германии», – пояснил он.

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минздрав может установить срок наставничества отдельно для каждой специальности

Также ведомство предлагает устанавливать сроки такого наставничества в зависимости от конкретного региона
НОВОСТИЗдоровье

образование Наука вузы

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

18:08:55 26-11-2025

«К примеру, в Соединенных Штатах Америки ежегодный выпуск инженеров составляет всего две тысячи человек. Это высококвалифицированные специалисты, каждый из которых находится на персональном учете. Им выдается особое свидетельство, согласно которому они не могут покинуть страну без предварительной регистрации.----------------------------------------------
на таких условиях российская молодежь выберет профессию дворника, но не инженера. Возможно, в Штатах инженер получает в год столько, сколько наш за всю жизнь.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:23 27-11-2025

Гость (18:08:55 26-11-2025) «К примеру, в Соединенных Штатах Америки ежегодный выпуск ин... Тогда и нужно идти в дворники сразу после школы, зачем вы в политех всем двором прётесь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:03 26-11-2025

при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инженеры и сх и журналисты и актеры и тд - по распределению! это и нужно вернуть +целевое обучение оставить железно

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:58 26-11-2025

Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже...
А депутаты уже решили кто и как будет медикам предоставляться жилье на время отработки? Или, мы тебя отправим, где волки не воют, а там уже крутись как хочешь.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:28 26-11-2025

Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже... Медикам, которые должны будут отрабатывать три года по новому закону, в этом законе гарантии предоставления жилья не прописаны. Вы, простите, собрались возвращать только отработку, без сопутствующей социалки? Так у меня для вас плохие новости - следующим шагом вам придется принудительно запихивать в вузы выпускников школ. Добровольно идиотов быть прикованным за ногу за свои собственные деньги, боюсь, будет немного.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:41:42 27-11-2025

Гость (19:19:28 26-11-2025) Медикам, которые должны будут отрабатывать три года по новом... ну а как? Государство в школе бесплатно отучило - вправе определять, кем ты будешь работать - дворником или пилотом. Не согласен - штраф за 11 лет обучения. А после школы, в целях оптимизации, можно год-два и не платить ещё - чего ты в школе не подрабатывал?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:31:33 26-11-2025

Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже... Едьте в СССР

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:00:35 27-11-2025

Юрий (20:31:33 26-11-2025) Едьте в СССР... Уж лучше он к нам 😜

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:39:39 27-11-2025

Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже... сама не жила и другим не дам

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:25 26-11-2025

1. А на производство их, получается, без диплома будут брать? 2. Да давайте сразу крепостное право, че мелочиться-то.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:37 26-11-2025

Особенно ввести отработку для педагогов и работников культуры в обяз. При нынешнем дефиците этих профессий в селе

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:47 26-11-2025

Да уж. Инициативы так и прут. Начните уже людям платить достойные зарплаты и будут инженеры на местах, и врачи, и учителя, и водители.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:45:22 27-11-2025

Гость (20:09:47 26-11-2025) Да уж. Инициативы так и прут. Начните уже людям платить дост... Это очень тонкая, чуть ли не философская мысль, . До неё трудно додуматься руководителям.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:10 26-11-2025

Сократить число учебных заведений - это курс, начатый ещё Чубайсом. Ведёт он в Сомали куда-то. Штаты и Германия не учат у себя, а выкупают кадры по всему миру. Для нас это не вариант. Давайте на Китай посмотрим или на опыт СССР. Отработать по специальности - да ради бога. Где рабочие места и зарплата для выпускников? Чтоб хоть на еду и аренду хватало. Ещё ж и рожать принудить пытаются.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:03:39 26-11-2025

Гость (20:14:10 26-11-2025) Сократить число учебных заведений - это курс, начатый ещё Чу... Рожать приказано с 18 лет. Вузы можно сокращать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

20:34:20 26-11-2025

Более того,производственную практику и дипломирование многие также проводили на предприятиях, куда были распределены.И нам платили как стипендию, так и оклад техника. А после защиты диплома на предприятии по материалам предприятия мы сразу вливались в работу. А я получил даже сразу повышенный оклад. Опять же то была советская плановая система, которая гарантировала многие социальные защиты.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:37:57 26-11-2025

Почитайте про него хотя бы в Википедии.ру
июле 2017 года состояние Литвиненко, включавшее в себя 19,35 % акций «Фосагро», было эквивалентно миллиарду долларов США, обстоятельства получения пакета акций до сих пор точно не известны[13]. И он нас учит кому и как учиться

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:02:06 26-11-2025

Вангую массовый отток башковитых школьников в заграницу.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:47 26-11-2025

Гость (20:14:10 26-11-2025) Сократить число учебных заведений - это курс, начатый ещё Чу... Не геси бред, в Германии образование бесплатно и для своих, и для приезжих.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:14 27-11-2025

Гость (23:40:47 26-11-2025) Не геси бред, в Германии образование бесплатно и для своих, ... Поэтому нам предлагается сократить число ВУЗов минимум втрое при дефиците квалифицированных специалистов. А бред несу я. Ага.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:31 27-11-2025

С отработкой для медиков разобрались, с учителями еще раньше, гаишники могут исчезнуть, как класс, после депутатских раздумий, теперь инженера... А кто пойдет в ВУЗы то после таких условий? Куда проще курьерами, продавцами, блогерами, и учиться не надо.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров