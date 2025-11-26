Обязательную отработку для студентов-инженеров предложили ввести в России
Автор инициативы отметил, что по тому же принципу инженеры учатся в других странах мира
26 ноября 2025, 17:55, ИА Амител
Владимир Литвиненко, возглавляющий Санкт-Петербургский горный университет, выступил с инициативой преобразования образовательной системы, предложив ввести обязательный период работы по специальности в течение трех лет после завершения обучения. Об этом он рассказал в беседе с "Ведомостями".
«Необходимо существенно, как минимум втрое, уменьшить число высших учебных заведений и перейти к распределению государственных грантов на конкурсной основе. По завершении учебы выпускникам будет предоставляться подтверждение о прохождении курса высшего инженерного образования», – считает Литвиненко.
Он убежден, что после завершения обучения по предложенной модели обязательным условием для получения диплома должна стать трехгодичная практика на производстве.
Руководитель Горного университета акцентировал внимание на том, что в ряде государств на законодательном уровне предусмотрены дополнительные обязательства для специалистов данного профиля.
«К примеру, в Соединенных Штатах Америки ежегодный выпуск инженеров составляет всего две тысячи человек. Это высококвалифицированные специалисты, каждый из которых находится на персональном учете. Им выдается особое свидетельство, согласно которому они не могут покинуть страну без предварительной регистрации. Аналогичная система действует и в Германии», – пояснил он.
18:08:55 26-11-2025
на таких условиях российская молодежь выберет профессию дворника, но не инженера. Возможно, в Штатах инженер получает в год столько, сколько наш за всю жизнь.
17:38:23 27-11-2025
Гость (18:08:55 26-11-2025) «К примеру, в Соединенных Штатах Америки ежегодный выпуск ин... Тогда и нужно идти в дворники сразу после школы, зачем вы в политех всем двором прётесь?
18:43:03 26-11-2025
при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инженеры и сх и журналисты и актеры и тд - по распределению! это и нужно вернуть +целевое обучение оставить железно
19:13:58 26-11-2025
Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже...
А депутаты уже решили кто и как будет медикам предоставляться жилье на время отработки? Или, мы тебя отправим, где волки не воют, а там уже крутись как хочешь.
19:19:28 26-11-2025
Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже... Медикам, которые должны будут отрабатывать три года по новому закону, в этом законе гарантии предоставления жилья не прописаны. Вы, простите, собрались возвращать только отработку, без сопутствующей социалки? Так у меня для вас плохие новости - следующим шагом вам придется принудительно запихивать в вузы выпускников школ. Добровольно идиотов быть прикованным за ногу за свои собственные деньги, боюсь, будет немного.
05:41:42 27-11-2025
Гость (19:19:28 26-11-2025) Медикам, которые должны будут отрабатывать три года по новом... ну а как? Государство в школе бесплатно отучило - вправе определять, кем ты будешь работать - дворником или пилотом. Не согласен - штраф за 11 лет обучения. А после школы, в целях оптимизации, можно год-два и не платить ещё - чего ты в школе не подрабатывал?
20:31:33 26-11-2025
Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже... Едьте в СССР
07:00:35 27-11-2025
Юрий (20:31:33 26-11-2025) Едьте в СССР... Уж лучше он к нам 😜
05:39:39 27-11-2025
Гость (18:43:03 26-11-2025) при СССР вообще все практически отрабатывали. и врачи и инже... сама не жила и другим не дам
19:16:25 26-11-2025
1. А на производство их, получается, без диплома будут брать? 2. Да давайте сразу крепостное право, че мелочиться-то.
19:36:37 26-11-2025
Особенно ввести отработку для педагогов и работников культуры в обяз. При нынешнем дефиците этих профессий в селе
20:09:47 26-11-2025
Да уж. Инициативы так и прут. Начните уже людям платить достойные зарплаты и будут инженеры на местах, и врачи, и учителя, и водители.
07:45:22 27-11-2025
Гость (20:09:47 26-11-2025) Да уж. Инициативы так и прут. Начните уже людям платить дост... Это очень тонкая, чуть ли не философская мысль, . До неё трудно додуматься руководителям.
20:14:10 26-11-2025
Сократить число учебных заведений - это курс, начатый ещё Чубайсом. Ведёт он в Сомали куда-то. Штаты и Германия не учат у себя, а выкупают кадры по всему миру. Для нас это не вариант. Давайте на Китай посмотрим или на опыт СССР. Отработать по специальности - да ради бога. Где рабочие места и зарплата для выпускников? Чтоб хоть на еду и аренду хватало. Ещё ж и рожать принудить пытаются.
23:03:39 26-11-2025
Гость (20:14:10 26-11-2025) Сократить число учебных заведений - это курс, начатый ещё Чу... Рожать приказано с 18 лет. Вузы можно сокращать.
20:34:20 26-11-2025
Более того,производственную практику и дипломирование многие также проводили на предприятиях, куда были распределены.И нам платили как стипендию, так и оклад техника. А после защиты диплома на предприятии по материалам предприятия мы сразу вливались в работу. А я получил даже сразу повышенный оклад. Опять же то была советская плановая система, которая гарантировала многие социальные защиты.
20:37:57 26-11-2025
Почитайте про него хотя бы в Википедии.ру
июле 2017 года состояние Литвиненко, включавшее в себя 19,35 % акций «Фосагро», было эквивалентно миллиарду долларов США, обстоятельства получения пакета акций до сих пор точно не известны[13]. И он нас учит кому и как учиться
23:02:06 26-11-2025
Вангую массовый отток башковитых школьников в заграницу.
23:40:47 26-11-2025
Гость (20:14:10 26-11-2025) Сократить число учебных заведений - это курс, начатый ещё Чу... Не геси бред, в Германии образование бесплатно и для своих, и для приезжих.
07:36:14 27-11-2025
Гость (23:40:47 26-11-2025) Не геси бред, в Германии образование бесплатно и для своих, ... Поэтому нам предлагается сократить число ВУЗов минимум втрое при дефиците квалифицированных специалистов. А бред несу я. Ага.
12:21:31 27-11-2025
С отработкой для медиков разобрались, с учителями еще раньше, гаишники могут исчезнуть, как класс, после депутатских раздумий, теперь инженера... А кто пойдет в ВУЗы то после таких условий? Куда проще курьерами, продавцами, блогерами, и учиться не надо.