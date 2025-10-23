Онлайн-кинотеатры будут обязаны добавлять традиционные ценности для получения грантов
Соответствующие критерии и списки для оценки уже разрабатывают власти страны
23 октября 2025, 18:05, ИА Амител
Российские онлайн-платформы могут обязать предоставлять декларации на соответствие содержания традиционным ценностям при запросе государственной поддержки на создание фильмов и сериалов.
Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на сведения, полученные от представителей индустрии кино и видеосервисов.
Министерства культуры и цифрового развития уже приступили к формированию критериев для оценки, предположительно, большую роль в формировании пунктов для выдачи господдержки будут играть опросы ВЦИОМ и данные Mediascope.
Участники рынка выражают мнение о ненужности подобного шага, поскольку при выделении государственных средств контент "и без того подвергается тщательной проверке", а при возникновении вопросов относительно кинопроекта "финансирование отклоняется".
19:34:19 23-10-2025
А пить водку в каждом российском фильме и сериале это про традиционные ценности?
21:13:23 23-10-2025
социальные ролики, ГИБДД и прочее. очень ! полезно было бы
09:06:15 24-10-2025
Наш ответ толерантности! Только вот конкретики и идеологии ноль. Сплошной туман в головах.