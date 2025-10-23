Онлайн-кинотеатры будут обязаны добавлять традиционные ценности для получения грантов

Соответствующие критерии и списки для оценки уже разрабатывают власти страны

23 октября 2025, 18:05, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Российские онлайн-платформы могут обязать предоставлять декларации на соответствие содержания традиционным ценностям при запросе государственной поддержки на создание фильмов и сериалов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на сведения, полученные от представителей индустрии кино и видеосервисов.

Министерства культуры и цифрового развития уже приступили к формированию критериев для оценки, предположительно, большую роль в формировании пунктов для выдачи господдержки будут играть опросы ВЦИОМ и данные Mediascope.

Участники рынка выражают мнение о ненужности подобного шага, поскольку при выделении государственных средств контент "и без того подвергается тщательной проверке", а при возникновении вопросов относительно кинопроекта "финансирование отклоняется".