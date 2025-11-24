Покровительница 2026 года любит тех, кто быстро принимает решения и не боится рисковать

24 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

Огненная лошадь / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Хозяйка 2025 года, Зеленая Деревянная Змея, сдает свои права и уступает 2026-й новому животному – Красной Огненной Лошади. Согласно восточному гороскопу, на который многие любят полагаться в вопросах будущего, символ нового года принесет позитивные перемены самым решительным, смелым и инициативным людям.

О том, каким будет год Красной Огненной Лошади, как правильно его встретить и кому повезет больше всех, – в материале amic.ru.

1 Что известно о символе 2026 года – Красной Огненной Лошади? Лошадь по восточному гороскопу – символ свободы, движения и независимости. Эти черты усиливает огонь: он добавляет страсти, эмоциональности и импульсивности. Год Красной Огненной Лошади может быть временем перемен, смелых решений и новых начинаний. Однако Лошадь может обернуть стремление к быстрым изменениям в негативную сторону. Велика вероятность необдуманных решений, конфликтов и эмоциональной перегрузки. "Огненная" энергия этого животного требует мудрости. Если как следует не взвесить и не обдумать свои решения, можно выгореть и навредить своим же амбициям.

2 Каким обещает быть год Красной Огненной Лошади? Ожидается, что год Красной Огненной Лошади будет прорывным для тех людей, которые быстро принимают решения, готовы рисковать и двигаться вперед, невзирая на преграды. В грядущем году каждый целеустремленный человек успешно выполнит все свои планы, если будет достаточно упорным. Под особое покровительство Красная Лошадь возьмет предпринимателей: 2026 год будет успешным для многих бизнесменов. Но в финансовой сфере ситуация будет двойственной. Дело в том, что контролировать энергию Лошади трудно, а огненная стихия добавляет ей эмоций. Из-за этого у многих могут возникнуть проблемы с самоконтролем, что повлечет за собой импульсивные и достаточно крупные траты. Поэтому, решая "денежные" вопросы, не рискуйте и сохраняйте хладнокровие. В то же время некоторые смогут поймать удачу за хвост и разбогатеть: достаточно правильно расставлять приоритеты, учиться новому, прикладывать усилия и видеть возможности. В личной жизни ситуация будет схожей: одним Красная Огненная Лошадь принесет новые знакомства, а также укрепление уже существующих отношений. Другие, наоборот, столкнутся с громкими конфликтами и болезненными расставаниями. Чтобы избежать душевных потрясений, контролируйте свои эмоции и научитесь принимать своих близких со всеми недостатками.

3 Как правильно встретить год Красной Огненной Лошади? Выбирая украшения для дома и праздничные наряды, следует отдать предпочтение красному, оранжевому, золотому и фиолетовому цветам. Они символизируют стихию хозяйки года – огонь, а потому помогут привлечь удачу в ваш дом. Также покровительница 2026-го оценит, если вы украсите жилье изображениями или статуэтками лошади. Встречать Огненную Лошадь стоит с присущей ей энергией движения и огня. Празднование Нового года должно быть живым, теплым и эмоциональным – без пассивной "сонной" атмосферы.

4 Как загадать желание в год Красной Огненной Лошади? Традиционный способ загадать желание в Новый год – написать его на листке бумаги. Здесь стоит помнить, что лошадь – это символ движения. Поэтому желание нужно формулировать так, чтобы оно требовало действия. Стоит писать не "Я хочу...", а "Я делаю...", "Я путешествую", "Я создаю..." и другие формулировки. Загадывая желание, лучше использовать огненную символику, например, красную бумагу или красную ручку. Записанные желания не сжигают, а сохраняют, ведь Лошадь – это хранитель пути, а не разрушитель. Кроме того, не стоит загадывать много мелких желаний: лучше загадать одно-три главных, но четких и сильных.

5 Что дарить в год Красной Огненной Лошади? Хозяйка года невероятно энергична и не любит стоять на месте, поэтому подарки должны быть соответствующими. Стоит дарить людям то, что связано с их хобби, а также мотивировать на активную жизнь. Например, это спортинвентарь, абонемент в зал, смарт-часы, спортивное снаряжение или сертификат на активный отдых (конная прогулка будет идеальным вариантом). Кроме того, Лошадь ассоциируется с благородством и ухоженностью, поэтому для подарка подойдут украшения, стильная одежда, косметика или сертификат в спа-салон. В цветах подарков стоит отдавать предпочтение красным, желтым, золотистым и другим огненным оттенкам.

6 Кому больше всего повезет в год Красной Огненной Лошади? Покровительница 2026-го будет особенно щедрой к тем, кто родился в год Быка: этих людей коснутся положительные перемены во всех сферах жизни. В деньгах она будет благосклонна к Свиньям, Змеям и, само собой, Лошадям. А у Коз, Петухов, Собак и Кроликов наладится личная жизнь – им Лошадь поможет найти долгожданную любовь или заключить крепкий брак.

7 А что нельзя делать в год Красной Огненной Лошади? Главные черты хозяйки 2026 года – стремительность и взрывной характер. Чтобы избежать негативных последствий, не стоит принимать необдуманных и импульсивных решений: внезапно увольняться или менять работу, а также поспешно переезжать. Также году Огненной Лошади приписывают повышенную эмоциональность, поэтому нельзя ввязываться в конфликты. Ссоры, особенно из-за мелочей, могут быстро разгораться. Кроме того, Лошадь не терпит перекладывания ответственности на других людей и нарушения обещаний. Согласно поверью, если "сесть лошади на шею", она сбросит, выкинет из своего седла. Нарушение слова может привлечь "обратный огонь" – проблемы и споры. Еще нельзя подавлять собственную энергию, отказываться от личностного роста и творчества, а также игнорировать свои желания. Энергия Лошади требует движения, а без него человека начинает "ломать". В семейных делах советуют проявлять осторожность. Согласно восточному гороскопу, в год Огненной Лошади не стоит жениться, рожать детей и совершать крупные семейные покупки.