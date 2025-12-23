Как украсить дом в год Красной Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу и успех?
Выбирайте яркий и динамичный декор из натуральных материалов
23 декабря 2025, 06:50, ИА Амител
Красная Огненная Лошадь / Изображение сгнерировано нейросетью GigaChat
Через две недели наступит 2026 год. Его покровительницей, согласно восточному календарю, будет Красная Огненная Лошадь. Это символ движения, решительности и ярких эмоций. Еще Лошадь ассоциируют с уютом, и чтобы настроиться на ее энергетику, в первую очередь нужно привести в порядок и правильно украсить дом.
О том, какой праздничный декор придется по вкусу хозяйке нового года и принесет удачу в дом, – в материале amic.ru.
1
Чем можно украсить дом в год Огненной Лошади?
Огненная Лошадь любит простор, движение и свет. Чем меньше в доме будет визуального шума и случайных деталей, тем гармоничнее будет атмосфера. Хозяйка года оценит предметы декора из натуральных материалов – дерева, камня, глины, льна и хлопка, а также из шерсти и кожи. Они создают ощущение устойчивости, а для Лошади это очень важно. Хорошими вариантами будут декоративные фонари с теплым светом – стихия Огня должна быть не агрессивной, а благородной и согревающей.
Огненной Лошади нравятся динамичные, но не острые формы, вытянутые линии и асимметрия. Украшения с изображением самой лошади допустимы, если они выполнены благородно и без гротеска – лучше одна выразительная деталь, чем множество мелких фигурок. Важно, чтобы в доме было ощущение свободы и силы, а не декоративной перегруженности.
2
Какие цвета домашнего декора понравятся Огненной Лошади?
Цветовая палитра для дома в год Огненной Лошади должна быть насыщенной, теплой и глубокой, но не кричащей. Особенно благоприятны все оттенки красного – от бордового и винного до терракотового и кирпичного, а также оранжевый, медный, охра, карамельный и янтарный. С ними хорошо сочетаются теплые коричневые и древесные тона, табачный, коньячный и песочный оттенки.
Если вы хотите сделать металлические акценты, обратите внимание на латунь, бронзу, медь, золото с матовым или состаренным эффектом. Хорошим дополнением могут стать молочный и сливочный оттенки, а также цвет слоновой кости. Можно использовать и черный цвет, но дозированно – как графический акцент.
3
А чем точно не стоит украшать дом к 2026 году?
В преддверии года Лошади точно стоит отказаться от украшений, которые подавляют энергию огня и движения. Так, обилие холодных синих, серых и фиолетовых оттенков может создать ощущение застоя и внутреннего холода. Кроме того, не стоит перегружать пространство избыточным блеском, мишурой и глянцевыми украшениями – Огненная Лошадь не терпит показной роскоши.
Также плохой идеей будут и агрессивные и мрачные образы: черепа, хищники или слишком резкие геометрические формы. Вместо того чтобы притягивать силу, они создают напряжение. Не стоит украшать дом поломанными, потрескавшимися и изношенными предметами декора. Символ года ценит целостность, энергию и ощущение готовности к скачку вперед.
