Выбирайте яркий и динамичный декор из натуральных материалов

23 декабря 2025, 06:50, ИА Амител

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгнерировано нейросетью GigaChat

Через две недели наступит 2026 год. Его покровительницей, согласно восточному календарю, будет Красная Огненная Лошадь. Это символ движения, решительности и ярких эмоций. Еще Лошадь ассоциируют с уютом, и чтобы настроиться на ее энергетику, в первую очередь нужно привести в порядок и правильно украсить дом.

О том, какой праздничный декор придется по вкусу хозяйке нового года и принесет удачу в дом, – в материале amic.ru.

1 Чем можно украсить дом в год Огненной Лошади? Огненная Лошадь любит простор, движение и свет. Чем меньше в доме будет визуального шума и случайных деталей, тем гармоничнее будет атмосфера. Хозяйка года оценит предметы декора из натуральных материалов – дерева, камня, глины, льна и хлопка, а также из шерсти и кожи. Они создают ощущение устойчивости, а для Лошади это очень важно. Хорошими вариантами будут декоративные фонари с теплым светом – стихия Огня должна быть не агрессивной, а благородной и согревающей. Огненной Лошади нравятся динамичные, но не острые формы, вытянутые линии и асимметрия. Украшения с изображением самой лошади допустимы, если они выполнены благородно и без гротеска – лучше одна выразительная деталь, чем множество мелких фигурок. Важно, чтобы в доме было ощущение свободы и силы, а не декоративной перегруженности.

2 Какие цвета домашнего декора понравятся Огненной Лошади? Цветовая палитра для дома в год Огненной Лошади должна быть насыщенной, теплой и глубокой, но не кричащей. Особенно благоприятны все оттенки красного – от бордового и винного до терракотового и кирпичного, а также оранжевый, медный, охра, карамельный и янтарный. С ними хорошо сочетаются теплые коричневые и древесные тона, табачный, коньячный и песочный оттенки. Если вы хотите сделать металлические акценты, обратите внимание на латунь, бронзу, медь, золото с матовым или состаренным эффектом. Хорошим дополнением могут стать молочный и сливочный оттенки, а также цвет слоновой кости. Можно использовать и черный цвет, но дозированно – как графический акцент.