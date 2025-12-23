НОВОСТИОбщество

Как украсить дом в год Красной Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу и успех?

Выбирайте яркий и динамичный декор из натуральных материалов

23 декабря 2025, 06:50, ИА Амител

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгнерировано нейросетью GigaChat
Красная Огненная Лошадь / Изображение сгнерировано нейросетью GigaChat

Через две недели наступит 2026 год. Его покровительницей, согласно восточному календарю, будет Красная Огненная Лошадь. Это символ движения, решительности и ярких эмоций. Еще Лошадь ассоциируют с уютом, и чтобы настроиться на ее энергетику, в первую очередь нужно привести в порядок и правильно украсить дом. 

О том, какой праздничный декор придется по вкусу хозяйке нового года и принесет удачу в дом, – в материале amic.ru.

1

Чем можно украсить дом в год Огненной Лошади?

Огненная Лошадь любит простор, движение и свет. Чем меньше в доме будет визуального шума и случайных деталей, тем гармоничнее будет атмосфера. Хозяйка года оценит предметы декора из натуральных материалов – дерева, камня, глины, льна и хлопка, а также из шерсти и кожи. Они создают ощущение устойчивости, а для Лошади это очень важно. Хорошими вариантами будут декоративные фонари с теплым светом – стихия Огня должна быть не агрессивной, а благородной и согревающей.
Огненной Лошади нравятся динамичные, но не острые формы, вытянутые линии и асимметрия. Украшения с изображением самой лошади допустимы, если они выполнены благородно и без гротеска – лучше одна выразительная деталь, чем множество мелких фигурок. Важно, чтобы в доме было ощущение свободы и силы, а не декоративной перегруженности.
2

Какие цвета домашнего декора понравятся Огненной Лошади?

Цветовая палитра для дома в год Огненной Лошади должна быть насыщенной, теплой и глубокой, но не кричащей. Особенно благоприятны все оттенки красного – от бордового и винного до терракотового и кирпичного, а также оранжевый, медный, охра, карамельный и янтарный. С ними хорошо сочетаются теплые коричневые и древесные тона, табачный, коньячный и песочный оттенки. 
Если вы хотите сделать металлические акценты, обратите внимание на латунь, бронзу, медь, золото с матовым или состаренным эффектом. Хорошим дополнением могут стать молочный и сливочный оттенки, а также цвет слоновой кости. Можно использовать и черный цвет, но дозированно – как графический акцент.
3

А чем точно не стоит украшать дом к 2026 году?

В преддверии года Лошади точно стоит отказаться от украшений, которые подавляют энергию огня и движения. Так, обилие холодных синих, серых и фиолетовых оттенков может создать ощущение застоя и внутреннего холода. Кроме того, не стоит перегружать пространство избыточным блеском, мишурой и глянцевыми украшениями – Огненная Лошадь не терпит показной роскоши.
Также плохой идеей будут и агрессивные и мрачные образы: черепа, хищники или слишком резкие геометрические формы. Вместо того чтобы притягивать силу, они создают напряжение. Не стоит украшать дом поломанными, потрескавшимися и изношенными предметами декора. Символ года ценит целостность, энергию и ощущение готовности к скачку вперед. 
Изображения к материалу сгенерированы нейросетью DALL-E

Каким знакам восточного календаря год Красной Огненной Лошади принесет счастье и удачу?

Яркий и неустанный покровитель года принесет бешеную энергию, которая будет полезной для многих
НОВОСТИОбщество
праздники Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:03:52 18-12-2025

Миллионы людей китайцы своими заразами истребили. А они китайского красного коня русским людям навязывают

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:29 19-12-2025

снова продвигаете иноверские буддистские закидоны? доколе?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:30:18 23-12-2025

пофиг. главное чтобы елку не спалили по синьке

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:06 23-12-2025

никак. это иноверцы и язычество, это богопротивное всё

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров