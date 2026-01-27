Патриотическую акцию "Декада защитников Отечества" запустят в зоопарке Барнаула

Мероприятие проводится для участников СВО и членов их семей

27 января 2026, 08:30, ИА Амител

Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru

В барнаульском зоопарке с 10 по 23 февраля 2026 года пройдет патриотическая акция "Декада защитников Отечества". В этот период учреждение предоставит бесплатный вход участникам специальной военной операции и членам их семей.

Как сообщили в администрации зоопарка, без оплаты посетить территорию смогут военнослужащие, принимающие участие в СВО, а также их супруги, дети и родители. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО или члена его семьи, – удостоверение либо официальную справку.

В случае если боец в настоящий момент находится на службе, его семья также имеет право на бесплатное посещение зоопарка при наличии соответствующей справки, выданной члену семьи.

«Это наш скромный способ сказать спасибо за ваше мужество и поддержку вашим семьям», – сообщили представители зоопарка.

