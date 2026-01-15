Скульптуры в барнаульском зоопарке утеплили яркими шарфами в сибирские морозы

В то же время обитатели зоопарка находятся под постоянной защитой и заботой специалистов

15 января 2026, 12:15, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке в период сибирских морозов утеплили уличные скульптуры, повязав им яркие шарфы. Такой необычный жест стал напоминанием о холодной погоде, однако основное внимание в эти дни, как подчеркивают сотрудники, уделяется животным.

В барнаульском зоопарке сообщили, что все питомцы, чувствительные к низким температурам, обеспечены теплыми внутренними помещениями, куда они могут уйти в любое время. В укрытиях поддерживается комфортная температура, а вольеры дополнительно защищены от ветра и снега.

Зимой также корректируется рацион животных – питание становится более калорийным, с добавлением жиров, орехов и витаминных комплексов, что помогает поддерживать уровень энергии и общее состояние здоровья. Для утепления лежанок используется больше сена и соломы, создаются дополнительные укромные места, где животные могут согреться.

Кроме того, ветеринары и зоологи усилили наблюдение за обитателями зоопарка. Особое внимание уделяется молодым и пожилым животным, проводится регулярный осмотр и контроль их активности.

В зоопарке подчеркивают, что все его жители находятся под постоянной защитой и заботой специалистов, а скульптуры в шарфах стали символическим напоминанием о том, что внимание и тепло важны для всех в морозные дни в Барнауле.

