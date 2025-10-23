Пенсионерка, осужденная за слова "вор должен сидеть" в адрес экс-мэра, оспорит свой штраф

Суд обязал женщину выплатить чиновнику более 70 тысяч рублей

23 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Пенсионерка из Салавата, которую экс-мэр города Игорь Миронов ранее засудил за комментарий в интернете, собирается обжаловать судебное решение по "вновь открывшимся обстоятельствам". Причиной пересмотра дела стало то, что самого бывшего градоначальника отправили в колонию общего режима на три года.

Ранее Миронов подал иск против Светланы Дублистовой, которая оставила под публикацией фразу "вор должен сидеть". Суд признал высказывание оскорбительным и обязал женщину выплатить чиновнику более 70 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Теперь ситуация приняла неожиданный поворот. Экс-мэра признали виновным в превышении должностных полномочий – он незаконно передал права на электрохозяйство города частной компании. Сам Миронов вину отрицал, однако суд вынес обвинительный приговор.

Дублистова пришла на заседание и после оглашения решения заявила, что намерена восстановить справедливость и подать апелляцию.

