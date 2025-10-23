НОВОСТИОбщество

Пенсионерка, осужденная за слова "вор должен сидеть" в адрес экс-мэра, оспорит свой штраф

Суд обязал женщину выплатить чиновнику более 70 тысяч рублей

23 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Пенсионерка из Салавата, которую экс-мэр города Игорь Миронов ранее засудил за комментарий в интернете, собирается обжаловать судебное решение по "вновь открывшимся обстоятельствам". Причиной пересмотра дела стало то, что самого бывшего градоначальника отправили в колонию общего режима на три года.

Ранее Миронов подал иск против Светланы Дублистовой, которая оставила под публикацией фразу "вор должен сидеть". Суд признал высказывание оскорбительным и обязал женщину выплатить чиновнику более 70 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Теперь ситуация приняла неожиданный поворот. Экс-мэра признали виновным в превышении должностных полномочий – он незаконно передал права на электрохозяйство города частной компании. Сам Миронов вину отрицал, однако суд вынес обвинительный приговор.

Дублистова пришла на заседание и после оглашения решения заявила, что намерена восстановить справедливость и подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии вынесен приговор по резонансному делу о коррупции в системе здравоохранения. Бывший заместитель министра здравоохранения республики Наталья Кропочева признана виновной в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Искусственный интеллект в офисе / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Суд в России не стал пересматривать приговор, который вынес искусственный интеллект

В Краснодаре для вынесения приговора был использован ИИ, на что обратили внимание адвокаты, однако решение пересматривать не стали
Avatar Picture
Гость

14:17:07 23-10-2025

А чо, вор не должен сидеть в тюрьме?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:28 23-10-2025

градоначальника отправили в колонию общего режима на три года --- ну логично. Еще и моральный ущерб, он то знал, что она правду говорит, но ввел суд в заблуждение и нанес ущерб ее репутации

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:40 23-10-2025

Молодец тетка!!! Вор должен сидеть в тюрьме!!! Щас мэр апелляцию подаст и обратно к даме иск?)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:29 23-10-2025

Правда справдилась. Вор в тюрьме. Свободу Юрию Деточкину!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:22 23-10-2025

Т.е. салаватовский (или салаватский) суд считает, что вор не должен сидеть?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:58 23-10-2025

Очень странное и дело и решение. Если человек себя вором не считает, то как его это касается?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:15 23-10-2025

так это она персонажа Высоцкого процитировала! какой штраф ?! там в ее комменте есть указание на конкретную персону?!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:09:10 01-11-2025

Гость (21:30:15 23-10-2025) так это она персонажа Высоцкого процитировала! какой штраф ?... Чукча не читатель...

  0 Нравится
Ответить
