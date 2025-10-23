Пенсионерка, осужденная за слова "вор должен сидеть" в адрес экс-мэра, оспорит свой штраф
Суд обязал женщину выплатить чиновнику более 70 тысяч рублей
23 октября 2025, 14:15, ИА Амител
Пенсионерка из Салавата, которую экс-мэр города Игорь Миронов ранее засудил за комментарий в интернете, собирается обжаловать судебное решение по "вновь открывшимся обстоятельствам". Причиной пересмотра дела стало то, что самого бывшего градоначальника отправили в колонию общего режима на три года.
Ранее Миронов подал иск против Светланы Дублистовой, которая оставила под публикацией фразу "вор должен сидеть". Суд признал высказывание оскорбительным и обязал женщину выплатить чиновнику более 70 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Теперь ситуация приняла неожиданный поворот. Экс-мэра признали виновным в превышении должностных полномочий – он незаконно передал права на электрохозяйство города частной компании. Сам Миронов вину отрицал, однако суд вынес обвинительный приговор.
Дублистова пришла на заседание и после оглашения решения заявила, что намерена восстановить справедливость и подать апелляцию.
14:17:07 23-10-2025
А чо, вор не должен сидеть в тюрьме?
14:32:28 23-10-2025
градоначальника отправили в колонию общего режима на три года --- ну логично. Еще и моральный ущерб, он то знал, что она правду говорит, но ввел суд в заблуждение и нанес ущерб ее репутации
14:39:40 23-10-2025
Молодец тетка!!! Вор должен сидеть в тюрьме!!! Щас мэр апелляцию подаст и обратно к даме иск?)))
16:08:29 23-10-2025
Правда справдилась. Вор в тюрьме. Свободу Юрию Деточкину!
17:12:22 23-10-2025
Т.е. салаватовский (или салаватский) суд считает, что вор не должен сидеть?
19:33:58 23-10-2025
Очень странное и дело и решение. Если человек себя вором не считает, то как его это касается?
21:30:15 23-10-2025
так это она персонажа Высоцкого процитировала! какой штраф ?! там в ее комменте есть указание на конкретную персону?!
04:09:10 01-11-2025
Гость (21:30:15 23-10-2025) так это она персонажа Высоцкого процитировала! какой штраф ?... Чукча не читатель...