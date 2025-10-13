Экс-замминистра здравоохранения Удмуртии приговорили к пяти годам колонии за взятки

Женщина в обмен на деньги предоставляла конфиденциальную информацию об умерших пациентах ритуальному агентству

13 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Удмуртии вынесен приговор по резонансному делу о коррупции в системе здравоохранения. Бывший заместитель министра здравоохранения республики Наталья Кропочева признана виновной в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает udm-info.

Суд установил, что 45-летняя Кропочева через посредника получала взятки от ритуального агентства на общую сумму 1,3 млн рублей. В обмен на деньги она предоставляла конфиденциальную информацию об умерших пациентах и способствовала заключению договоров на транспортировку тел. Также было доказано участие экс-чиновницы в фиктивном трудоустройстве родственников в медицинские учреждения.

Сообщница Кропочевой – генеральный директор ООО "Центр косметологии СВ" Светлана Суслонова – осуждена за посредничество во взяточничестве и приговорена к четырем годам колонии. Обе женщины полностью признали свою вину.

Наталье Кропочевой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,3 млн рублей и конфискацией имущества. Ей также запрещено занимать государственные должности в течение четырех лет. Приговор еще не вступил в законную силу.