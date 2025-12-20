Пермский маньяк-людоед Малышев умер, не дойдя до кабинета врача
Мужчине стало плохо прямо в больнице, он не успел дойти до врача
20 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Перми скончался Михаил Малышев, известный маньяк-каннибал. По информации Shot, он умер днем в больнице № 21 города Перми. Мужчина прибыл в медицинское учреждение для посещения врача, однако почувствовал себя плохо неподалеку от входа и потерял сознание, не успев дойти до кабинета. У него случился сердечный приступ.
Медицинский персонал, включая медсестер и сотрудницу регистратуры, попытался оказать ему помощь, но спасти Малышева не удалось. Ему было 65 лет.
Ранее сообщалось, что Малышев был освобожден после отбытия наказания за каннибализм. После освобождения он нашел работу в приюте для бездомных животных.
12:55:48 20-12-2025
Не был бы маньяком и никто бы не знал про него.
13:00:04 20-12-2025
хорошая новость, но лучше бы он скончался сидя на бутылке
13:12:21 20-12-2025
сдохло животное !
19:32:22 20-12-2025
серый (13:12:21 20-12-2025) сдохло животное ! ... отстаньте уже от животных. это обычная тварь.
21:29:25 20-12-2025
в яму бросить и засыпать негашеной известью до краёв. Заровнять землёй, чтобы и места не осталось.
00:36:33 21-12-2025
Малышев... Малышевой не сродник? Да шутю я, шутю.
04:32:37 21-12-2025
ну видимо Бог сам решил что пора...и чтобы люди другие на душу грех не взяли
23:03:20 21-12-2025
Теперь его самого там на сковородке жарят.
08:11:13 22-12-2025
от изжоги?