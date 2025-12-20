Пермский маньяк-людоед Малышев умер, не дойдя до кабинета врача

Мужчине стало плохо прямо в больнице, он не успел дойти до врача

20 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

В Перми скончался Михаил Малышев, известный маньяк-каннибал. По информации Shot, он умер днем в больнице № 21 города Перми. Мужчина прибыл в медицинское учреждение для посещения врача, однако почувствовал себя плохо неподалеку от входа и потерял сознание, не успев дойти до кабинета. У него случился сердечный приступ.

Медицинский персонал, включая медсестер и сотрудницу регистратуры, попытался оказать ему помощь, но спасти Малышева не удалось. Ему было 65 лет.

Ранее сообщалось, что Малышев был освобожден после отбытия наказания за каннибализм. После освобождения он нашел работу в приюте для бездомных животных.