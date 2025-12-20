НОВОСТИПроисшествия

Пермский маньяк-людоед Малышев умер, не дойдя до кабинета врача

Мужчине стало плохо прямо в больнице, он не успел дойти до врача

20 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Перми скончался Михаил Малышев, известный маньяк-каннибал. По информации Shot, он умер днем в больнице № 21 города Перми. Мужчина прибыл в медицинское учреждение для посещения врача, однако почувствовал себя плохо неподалеку от входа и потерял сознание, не успев дойти до кабинета. У него случился сердечный приступ.

Медицинский персонал, включая медсестер и сотрудницу регистратуры, попытался оказать ему помощь, но спасти Малышева не удалось. Ему было 65 лет.

Ранее сообщалось, что Малышев был освобожден после отбытия наказания за каннибализм. После освобождения он нашел работу в приюте для бездомных животных.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В квартире отсидевшего людоеда из Перми нашли труп

Известный в регионе каннибал Михаил Малышев вышел на свободу еще в 2022 году
Происшествия маньяк

Avatar Picture
Гость

12:55:48 20-12-2025

Не был бы маньяком и никто бы не знал про него.

Avatar Picture
Гость

13:00:04 20-12-2025

хорошая новость, но лучше бы он скончался сидя на бутылке

Avatar Picture
серый

13:12:21 20-12-2025

сдохло животное !

Avatar Picture
Элен без ребят

19:32:22 20-12-2025

серый (13:12:21 20-12-2025) сдохло животное ! ... отстаньте уже от животных. это обычная тварь.

Avatar Picture
гость

21:29:25 20-12-2025

в яму бросить и засыпать негашеной известью до краёв. Заровнять землёй, чтобы и места не осталось.

Avatar Picture
гость

00:36:33 21-12-2025

Малышев... Малышевой не сродник? Да шутю я, шутю.

Avatar Picture
Гость

04:32:37 21-12-2025

ну видимо Бог сам решил что пора...и чтобы люди другие на душу грех не взяли

Avatar Picture
Иванна

23:03:20 21-12-2025

Теперь его самого там на сковородке жарят.

Avatar Picture
Гость

08:11:13 22-12-2025

от изжоги?

