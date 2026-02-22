В Барнауле ищут мужчину, забравшего чужой кошелек с 62 тыс. рублей

Он поднял его на выходе из магазина

22 февраля 2026, 15:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В Барнауле ищут мужчину, поднявшего чужой кошелек. Как сообщает подписчик Telegram-канала "Инцидент Барнаул", обратившийся в сообщество с просьбой помочь установить личность мужчины, в кошельке было 62 тысячи рублей.

В публикации уточняется, что это произошло 26 декабря "в магазине, находящемся на проспекте Ленина". Судя по видеоролику, прикрепленному к посту, речь идет о магазине "Красное&Белое".

На кадрах видно, как один из покупателей, выходя из магазина, роняет кошелек и не замечает этого. Вскоре другой покупатель (на фото) поднимает его и выходит на улицу.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не было.

Ранее в Рубцовске бывший арендатор обокрал хозяйку квартиры, где раньше жил. Сумму причиненного ущерба женщина оценила примерно в 16 тысяч рублей.