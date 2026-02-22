В Барнауле ищут мужчину, забравшего чужой кошелек с 62 тыс. рублей
Он поднял его на выходе из магазина
22 февраля 2026, 15:01, ИА Амител
В Барнауле ищут мужчину, поднявшего чужой кошелек. Как сообщает подписчик Telegram-канала "Инцидент Барнаул", обратившийся в сообщество с просьбой помочь установить личность мужчины, в кошельке было 62 тысячи рублей.
В публикации уточняется, что это произошло 26 декабря "в магазине, находящемся на проспекте Ленина". Судя по видеоролику, прикрепленному к посту, речь идет о магазине "Красное&Белое".
На кадрах видно, как один из покупателей, выходя из магазина, роняет кошелек и не замечает этого. Вскоре другой покупатель (на фото) поднимает его и выходит на улицу.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока не было.
15:22:10 22-02-2026
Что упало, то пропало
15:26:25 22-02-2026
Нашел не радуйся - потерял не плач.
Наверное мужик скоро отнесет кошелек в полицию и обьявит о находке, а сейчас ему некогда или он сам его потерял.
16:23:14 22-02-2026
Не ходите в Красное и Белое и не теряйте там кошельки.
17:48:28 22-02-2026
Разводилово мошенников?
21:02:51 22-02-2026
А если там не было 62 тысяч? Было, например, только 5000? Мне кажется, это фигня так делать.
10:34:44 23-02-2026
Он не в карман залез . Подобрал с пола
11:09:18 23-02-2026
Гость (10:34:44 23-02-2026) Он не в карман залез . Подобрал с пола... Поднял - передал продавцам. А так присвоил чужую собственность. Надеюсь, найдут и накуканят, чтоб таким как ты уроком было.
19:12:51 23-02-2026
Гость (10:34:44 23-02-2026) Он не в карман залез . Подобрал с пола...
Вам мама не говорила: не твое - не трожь. Или вас улица воспитала?
15:39:39 23-02-2026
А ели продавцам отдать они вернут?