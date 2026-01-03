Первое суперлуние в 2026 году произойдет 3 января. Когда и где его наблюдать
Луна будет просто огромной и очень яркой
03 января 2026, 09:30, ИА Амител
Днем 3 января произойдет первое в 2026 году полнолуние, которое окажется еще и суперлунием, а еще его называют "волчьим". Также стоит отметить, что в этом году будет не 12 полнолуний, как обычно, а 13.
Событие произойдет около 13:00 часов по московскому времени. Так что в центральной и западной части России сам момент полнолуния не будет виден.
Полная луна появится одновременно с заходом солнца. В Алтайском крае заход ожидается примерно в 17:18.
Луна будет просто огромной и очень яркой, поскольку она будет находиться максимально близко к Земле – примерно на 50 тысяч километров ближе, чем обычно.
Напомним, январское полнолуние называют "волчьим" из-за волков, которые ночью выходят на охоту. Также есть, например, "голубая Луна" или "осетровая Луна".
Обычная луна. Хорошо, что небо чистое и ее видно нормально.