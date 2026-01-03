Луна будет просто огромной и очень яркой

03 января 2026, 09:30, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

Днем 3 января произойдет первое в 2026 году полнолуние, которое окажется еще и суперлунием, а еще его называют "волчьим". Также стоит отметить, что в этом году будет не 12 полнолуний, как обычно, а 13.

Событие произойдет около 13:00 часов по московскому времени. Так что в центральной и западной части России сам момент полнолуния не будет виден.

Полная луна появится одновременно с заходом солнца. В Алтайском крае заход ожидается примерно в 17:18.

Луна будет просто огромной и очень яркой, поскольку она будет находиться максимально близко к Земле – примерно на 50 тысяч километров ближе, чем обычно.

Напомним, январское полнолуние называют "волчьим" из-за волков, которые ночью выходят на охоту. Также есть, например, "голубая Луна" или "осетровая Луна".