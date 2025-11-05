Огромный фонарь. Суперлуние наблюдали жители Барнаула вечером 5 ноября

В следующий раз увидеть такое можно будет лишь в декабре

05 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Луна

Жители Барнаула вечером 5 ноября могли наблюдать необычайно яркую и крупную луну. В ночь с 5 на 6 ноября произойдет главное суперлуние 2025 года.

В этот момент спутник Земли находился на минимальном расстоянии от планеты – около 357 тысяч километров. Благодаря близости орбиты Луна кажется больше и светит значительно ярче обычного.

По данным астрономов, восход Луны наблюдался на северо-востоке примерно в момент захода Солнца, а скроется она за горизонтом уже утром на северо-западе. Такое явление можно увидеть лишь несколько раз в году, когда совпадают фазы полнолуния и минимальная дистанция между Землей и Луной.